Narin'in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz

Diyarbakır'da kaybolan ve günlerce aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın dün sabah saatlerinde cansız bedeninin bulunması Türkiye'yi yasa boğdu.

GÖZALTI SAYISI 24'E YÜKSELDİ

Küçük kızın cansız bedeni köyden 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulunurken ilerleyen saatlerde açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran'ın otopsi işleminin tamamlandığını ve gözaltı sayısının 24'e yükseldiğini açıkladı.

"CESETTİ ÇÜRÜME BAŞLADIĞINDAN SOMUT BEYANDA BULUNAMADILAR"

Narin'in ön otopsisinden çıkan yeni detaylar ise deyim yerindeyse tüyleri ürpertti. Gazeteci İsmail Saymaz tutanakta uzmanların ilk izlenimlerinde cesette ciddi anlamda çürüme başlamış olduğundan somut bir beyanda bulunmalarının mümkün olmayacağının vurgulandığını aktardı.

SOL BACAĞI KOPMUŞ

Narin'in sol bacağında diz kapağından itibaren kopma olduğunu, cesedin bulunduğu çuvalın içerisinden küçük kıza ait olduğu değerlendirilen kaval kemiğinin çıktığını belirten Saymaz, bacaktaki kopma nedeninin İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemeyle ortaya çıkarılacağını kaydetti.

ÖLÜM SEBEBİ VE ZAMANI BELİRSİZ

Narin Güran'ın cansız bedeninde gözler görülür şekilde kesici-delici alet veya ateşli silah yaralaması görülmediğini aktaran Saymaz, cesetteki çürüme sebebiyle ölüm zamanına ilişkin bir beyanda bulunulamadığını, kesin ölüm sebebinin Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılacak moleküler incelemeler, patolojik çalışmalar, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen numuneler üzerinde yapılacak incelemelerle belirlenebileceğini ifade etti. Öte yandan Narin'in kesin ölüm sebebinin en erken 15 gün, en geç 1 ay içerisinde açıklanacağı belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.