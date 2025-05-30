Narin Güren cinayeti davasında 15 kişiye ceza!

Narin Güren cinayeti davasında 15 kişiye ceza!
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Narin Güren cinayeti davasında 15 kişiye ceza!
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Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu, 3'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 15 sanığın, ''suçluyu kayırma'' suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme tüm sanıklara ceza verdi.

8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davada 6'sı tutuklu, 3'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 15 sanığa ceza verildi.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargılanmasına devam etti.

Tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Kapalı görülen davanın dördüncü duruşmasında, 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk ve avukatları hazır bulundu.

SANIKLAR SAVUNMA YAPTI

Duruşma, Cumhuriyet savcısının esas hakkında hazırladığı mütalaayı okumasıyla başladı. Mütalaaya ilişkin 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk savunma yaptı.

HERKESE CEZA VERİLDİ

Mahkeme 6'sı tutuklu, 3'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 15 sanığa, ''suçluyu kayırma'' suçundan ceza verdi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 12 kişi ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Başsavcılık tarafından 12 kişi hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında aynı suçtan hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesince kabul edilmişti.

Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesinin, kendilerindeki dosyanın, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında açılan davayla birleştirilmesi yönündeki talebi kabul edilmişti.

ANNE, AĞABEY VE AMCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLMİŞTİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim 2024'te kabul edilmişti.

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım 2024'te başlanmış, mahkeme heyeti 28 Aralık 2024'teki duruşmada, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Narin Güran cinayeti davasında ilk derece mahkemesinin sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'a verilen hapis cezalarını hukuka uygun bulmuştu.

Kaynak: ANKA / Serhat Yılmaz - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıyaprak272766:

Allah bereket versin teşekkür

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Haber YorumlarıHalil Ceranoğlu:

Şükürler olsun umarım bir daha böyle vahşice bir olay yaşanmaz

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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

1 haftaki mı gir çık cezası mı acaba

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