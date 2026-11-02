Namık Tan ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin kaybettiğini söyledi

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan, ABD'de yarın yapılacak ara seçimlere ilişkin, "Esasen klasik bir değerlendirme çerçevesinde Demokratlar kazanmıyor ama Cumhuriyetçiler kaybediyor: Başka anlatımla Cumhuriyetçi seçmen kitlesel olarak taraf değiştirmiyor ama sandığa gitmeyerek oyunu kullanacak gibi görünüyor" ifadesini kullandı.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan, ABD'de yarın yapılacak ara seçimlere ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tan, "Dört yıllık başkanlık dönemlerinin tam ortasına denk gelen ara seçimlerde her zaman muhalefetteki, yani başkanın mensup olmadığı partinin kazanması, 250. yaşına geçtiğimiz 14 Temmuz'da basan Amerikan demokrasisinin alışageldik özelliği" ifadelerini kullandı.

Ancak bu defaki ara seçimlerin, "Trump'ın adeta 'küresel tehdit' haline dönüşmesiyle özellikle kritik" olduğunu belirten Namık Tan, şunları kaydetti:

"Senato'daki çoğunluğu da yitirmesi olası gözüken Trump kendi Cumhuriyetçi partisine öyle bir yenilgi tattırabilir ki senatörler 6 yıl için seçildiği cihetle 50-50 zeminine oturan denge, uzun vadeli Demokratlar lehine dönebilir. Esasen klasik bir değerlendirme çerçevesinde Demokratlar kazanmıyor ama Cumhuriyetçiler kaybediyor: Başka anlatımla Cumhuriyetçi seçmen kitlesel olarak taraf değiştirmiyor ama sandığa gitmeyerek oyunu kullanacak gibi görünüyor. Çünkü Demokratlar 'Trump fenomeni' karşısında ve arkasında iyi hatıralar bırakmayan Biden sonrasında halen kendi yolunu bulabilmiş, kendi siyasal çözümlerini üretebilmiş, temel yönelimini, ana eksenini belirleyebilmiş değil."

"TOPAL ÖRDEK KONUMUNA GELECEK"

Namık Tan, ara seçimlerin ardından bu defa iki yıl boyunca başkanlık kampanyası döneminin fiilen başlayacağını, aday adayı kalabalığında ayrışan, öne çıkan bir demokrat ismin de bulunmadığını belirtti. Tan, şöyle devam etti:

"Demokratlar, Amerikan tarzı 'demokrat sosyalistler', yeni kuşak ilericilerle koltuklarını bırakmaya niyetli olmayanlar ve başkanlık seçiminde başarıyı da önceleyen daha orta yolcular arasında parti içi çekişmeye sahne oluyor. Bu bağlamda, ABD sisteminde Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerin bizim bildiğimiz Avrupa sistemi anlamında siyasal partiler değil, içlerinde çok çeşitli ve çok yerel siyasal akımları, kişilikleri barındıran 'geniş çadırlar' oldukları da akılda tutulmalı.

Trump her hal ve karda, yalnızca Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğunu da yitirse, 'topal ördek' konumuna gelmiş olacak: Bu baskının 80 yaşına gelen Trump'ı daha da saldırgan ve öngörülemez kılacağını iddia edenler olsa da zarar verme kapasitesi görece körelmiş olacak. Üstelik Forbes dergisinin hesaplamasına göre başkan olduğundan bu yana geçen iki yıllık sürede Trump'ın kişisel serveti 2.3 milyar dolardan 6.5 milyar dolara çıkmış ve bu olağandışı durum başkanlık döneminin ikinci yarısında kesinlikle büyüteç altında olacak. Bu inceleme, onunla birlikte Trump galaksisinin tamamını, güneşe yakın gezegenlerden yani damat Kushner ve oğulları gibi aile fertlerinden başlayarak 'hem başkanın özel temsilcisi hem eski iş ortağı/yeni küresel girişimci' şapkalı Witkoff ve Ankara'daki Büyükelçisi Barrack gibileri kapsayacağı gibi başta 'Savaş Bakanı' Hegseth olmak üzere diğer bazı isimlere de yönelecek."

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan, Ukrayna'nın, ABD'nin ara seçim kampanyasında öne çıkan, hatta radara giren bir konu bile olmadığını ama seçimin sonucunun, Rusya'nın işgal savaşına karşı Ukrayna'nın direnişini yakından ilgilendirdiğini ifade etti.

İsrail-Gazze dosyasının da genel anlamda ara seçimler için bir ölçüt olmaktan çok yine Demokratların kendi içinde bir bölünme yarattığı görüşünü belirten Tan, şunları kaydetti:

"İran'a yeniden saldırı olup olmayacağını - 3 Kasım'dan hemen önce 27 Ekim'de yapılan İsrail seçimlerinin de Netanyahu'nun siyasal geleceği üzerinde derin belirsizlik yaratmasıyla birlikte düşünüldüğünde - bugünden kestirebilmek güç ve Trump'ın da ne yapacağına karar veremediği anlaşılıyor. Her hal ve karda İran savaşı nedeniyle artan enerji girdi fiyatlarının gelecek Nisan-Mayıs aylarına dek yüksek devam etmesi, ham petrol varil fiyatının 100 dolarların altına inmemesi beklenmeli ve bu durumun, zaten zor durumdaki ülkemiz ekonomisi üzerine ek yük bindirerek yıllardır süren sözde enflasyonla mücadele programının başarısızlığını kalıcılaştıracağını öngörmek mümkün."

Kaynak: ANKA