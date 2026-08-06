Nallıhan Kuş Cenneti'nde Yeni Dönem: Sosyal Tesisler Hizmete Açıldı

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Nallıhan Kuş Cenneti, hizmete açılan sosyal tesislerin de katkısıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Nallıhan Kuş Cenneti, Aladağ Çayı'nın Sarıyar Barajı ile birleştiği noktada oluşan sulak alanları ve zengin biyolojik çeşitliliğiyle Ankara'nın önemli ekoturizm merkezleri arasında yer alıyor.

Her yıl düzenlenen foto safari yarışmalarıyla çok sayıda doğa ve fotoğraf tutkununu ağırlayan bölgede, Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğünden kiralanan sosyal tesisler, Nallıhan Kaymakamlığının öncülüğünde kurulan Nallıhan Tapduk Emre Yöresel Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından işletilmeye başlandı.

Hizmete açılan tesislerde ziyaretçilere dinlenme alanlarının yanı sıra kahvaltı, sıcak ve soğuk yiyecek-içecek hizmeti sunuluyor.

Tesislerden elde edilen gelirlerin kadın istihdamının desteklenmesi ve ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs sağlanması amacıyla kullanıldığı belirtildi.

Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, bölgenin doğal değerlerini koruyarak turizm potansiyelini artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Bölgenin hem doğal yapısının korunmasını hem de turizm açısından daha cazip hale getirilmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Nallıhan Kaymakamı Doğanoğlu, telekomünikasyon altyapı çalışmalarını inceledi

Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Türk Telekom yetkilileriyle Yenice Mahallesi'nde yapılması planlanan telekomünikasyon altyapı çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulundu.

Yenice Mahallesi'nde gerçekleştirilen incelemelerde, vatandaşlara daha kaliteli ve kesintisiz iletişim hizmeti sunulmasına yönelik planlanan altyapı yatırımları değerlendirildi.

İnceleme programına katılan Yenice Mahallesi Muhtarı Davut Çevik, mahallede telekomünikasyon altyapısının güçlendirilmesine yönelik yürütülecek çalışmaların ele alındığını belirtti.

Kaymakam Doğanoğlu ile Türk Telekom yetkililerinin mahallede incelemelerde bulunduğunu anlatan Çevik, "Telekomünikasyon altyapısına ilişkin yapılacak çalışmalar değerlendirilirken, vatandaşlarımıza daha kaliteli ve kesintisiz iletişim hizmeti sunulmasına yönelik planlamalar hakkında istişarelerde bulunuldu. Desteklerinden dolayı Kaymakamımız Semih Doğanoğlu ile Türk Telekom yetkililerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Nallıhan'da 1977'de ilkokuldan mezun olanlar 50 yıl sonra bir araya geldi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 1977 yılında Sakarya İlkokulundan mezun olan okul arkadaşları, mezuniyetlerinin 50. yılı dolayısıyla tarihi Kocahan'da düzenlenen buluşmada bir araya geldi.

Farklı kentlerde yaşayan ve büyük bölümü emekli olan mezunların katıldığı programda, okul yıllarına ilişkin anılar paylaşıldı.

Buluşmaya konuk olarak katılan Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Tetik ile dönemin sınıf öğretmeni Sunal Kolay da mezunlarla bir araya geldi. Yaklaşık yarım asır sonra öğrencileriyle yeniden buluşan Kolay, duygusal anlar yaşadı.

Etkinliğin organizasyonunu üstlenen Bir Sevdadır Nallıhan Grubu yöneticisi Ali Taner Demir, gazetecilere, tarihi Kocahan'da sınıf arkadaşlarıyla yeniden buluşmanın kendileri için büyük anlam taşıdığını söyledi.

Bu tür organizasyonları sürdürmeyi amaçladıklarını ifade eden Demir, "Okul ve sınıf arkadaşlarımızla uzun yıllar sonra Nallıhan'ın tarihi mekanlarından Kocahan'da yeniden buluşmak bizleri çok mutlu etti. Bu buluşmaları geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz. Aramızdan ayrılan arkadaşlarımızı da rahmet ve özlemle anıyoruz." dedi.

Demir, buluşmaya katılan ilkokul öğretmeni Sunal Kolay'a, Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Tetik'e, organizasyona destek verenlere ve ev sahipliği yapan okul arkadaşı Hamide Aldemir'e teşekkür etti.

Kaynak: AA