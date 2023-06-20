Naci Görür, haritada işaretleyerek uyardı: Son depremler bölgeyi sıkıştırdı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 ve Erzurum'un Aşkale ilçesinde gerçekleşen 4.3 büyüklüğündeki depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Görür, "Küçükgeçit-Aşkale/Erzurum'da 4,3 deprem oldu. Bu deprem de muhtemelen sol yönlü Dumanlı Fay Zonu içerisinde. Son depremler Doğu Anadoluyu da belirli ölçüde sıkıştırdı" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,7, Erzurum'un Aşkale ilçesinde ise 4,3 büyüklüğünde 20 dakika arayla meydana gelen depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"BU YÖRE HEP AKTİF"

Görür, yaptığı paylaşımda, "Göksun Aslanbey çiftliğinde 4,7 deprem oldu. Kısa bir zaman içerisinde aynı yerde yine bu boyutlarda deprem vardı. Deprem Savrun Fayı ile Çardak Fayının kesim bölgesinde. Bu yöre hep aktif. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.

"SON DEPREMLER DOĞU ANADOLU'YU SIKIŞTIRDI"

Bir sonraki paylaşımında ise Görür, "Küçükgeçit-Aşkale/Erzurum'da 4,3 deprem oldu. Bu deprem de muhtemelen sol yönlü Dumanlı Fay Zonu içerisinde. Son depremler Doğu Anadolu'yu da belirli ölçüde sıkıştırdı, sevgiyle" dedi.