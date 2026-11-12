Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Guardiola geri dönüş yolunda! Yeni talibi herkesi çok şaşırtacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Guardiola geri dönüş yolunda! Yeni talibi herkesi çok şaşırtacak
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manchester United'ın teknik direktör arayışında Mauricio Pochettino'yu gündeme alması sonrası ABD Futbol Federasyonu, olası ayrılığa karşı Pep Guardiola'yı bir numaralı aday olarak belirledi. Guardiola'nın teknik direktörlüğe dönmeye hazır olduğu ve ABD'den gelecek teklife sıcak baktığı belirtildi.

  • Manchester United, Michael Carrick ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük için ABD Milli Takımı'nı çalıştıran Mauricio Pochettino'yu gündemine aldı.
  • Pochettino'nun Manchester United'a dönme ihtimali üzerine ABD Futbol Federasyonu alternatif teknik direktör arayışına başladı.
  • ABD Futbol Federasyonu'nun aday listesinin ilk sırasında, Manchester City kariyerini geçen sezon sonunda bitiren 55 yaşındaki Pep Guardiola yer alıyor.

Manchester United'da yaşanan teknik direktör değişimi, gözleri ABD Milli Takımı'na ve dünyaca ünlü çalıştırıcı Pep Guardiola'ya çevirdi.

ABD MİLLİ TAKIMI'NDA GUARDIOLA SESLERİ

Michael Carrick ile yollarını ayıran İngiliz devi Manchester United, teknik direktörlük koltuğu için ABD Milli Takımı'nı çalıştıran Mauricio Pochettino'yu gündemine aldı. Pochettino'nun Ada'ya dönme ihtimalinin belirmesi üzerine ABD Futbol Federasyonu da olası bir ayrılığa karşı alternatif arayışlarına hız verdi.

LİSTENİN İLK SIRASINDA O VAR

ABD yetkililerinin teknik direktör adayları listesinin ilk sırasında ise daha önceki yıllarda da gündeme gelen Pep Guardiola yer alıyor. Geçtiğimiz sezonun sonunda 10 yıllık görkemli Manchester City kariyerine nokta koyan 55 yaşındaki İspanyol teknik adam, ABD Milli Takımı'nın yeni dönemdeki bir numaralı hedefi konumunda bulunuyor. 

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Guardiola'nın da teknik direktörlük görevine dönmeye hazır olduğu ve ABD'den gelecek olası bir teklife sıcak baktığı aktarıldı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
İran'a saldırı hazırlığı yapan Netanyahu'ya soğuk duş: Sakın böyle bir şey deneme

Orduya hazırlık talimatı verdi, siyasi rakibi karşısına dikildi
Malatya'da askeri helikopter düştü! MSB'den açıklama geldi: 4 şehidimiz var

Malatya'da askeri helikopter düştü! Şehitlerimiz var
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 1112

Belçika'yı yıkacak 11'i belirledi! İşte tüm detaylar
Polisler akın etti! İşte Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıdan sonra ilk görüntüler

İşte Beyaz Saray'ı alarma geçiren saldırıdan sonra yaşananlar
Vatandaş haklı olarak soruyor: Bu tavuksa bizim yediğimiz ne?12

Tartışma yaratan görüntü

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti30

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı! Türkiye’ye getiriliyor25

Sercan Sayal için yolun sonu

MSB'den Somali'ye 15 bin asker gönderileceği iddiasına yanıt

MSB’den Somali’ye 15 bin asker gönderileceği iddiasına yanıt
İspanyol oyuncu Ester Expósito'dan ötanazi itirafı: Başvurum reddedildi

Genç oyuncudan bomba itiraf: Ötanazi istedim, reddedildi