Naberise 'Yılın Yükselen Sosyal Medya Uygulaması' ödülünü aldı

PAZARLAMA Türkiye E-Ticaret Ödülleri'nde halk oylamasıyla belirlenen kazananlar açıklandı. Yerli girişim Naberise, 'Yılın Yükselen Sosyal Medya Uygulaması' ödülüne layık görüldü. AYT Teknoloji Genel Müdürü Neşe Arın Kuter, ödülü getiren süreci, yapay zeka destekli altyapılarını ve dijital dünyadaki 'yerele dönüş' trendini verilerle değerlendirdi.

Dijitalleşme ile birlikte değişen sosyalleşme alışkanlıkları ve küresel çapta yerel topluluk ağlarına artan ilgi, teknoloji dünyasında yeni girişimleri ön plana çıkarıyor. 9 Aralık'ta Çırağan Sarayı'nda düzenlenen ödül töreninde, komşuluk kültürünü teknolojiyle birleştiren Naberise uygulaması ödüllendirildi. Platformun verilerini paylaşan Kuter dijital dünyada 'anonim' kalabalıklar yerine yerel, güvenli ve sürdürülebilir ağların öneminin arttığına dikkat çekti.

'DİJİTAL ÇAĞ BAĞLARKEN UZAKLAŞTIRIYOR TARTIŞMASINA ÇÖZÜM SUNUYORUZ'

2025 yılı itibarıyla dünyadaki sosyal medya kullanım alışkanlıklarına ve değişen trendlere dair kapsamlı verileri değerlendiren AYT Teknoloji Genel Müdürü Neşe Arın Kuter, sosyal medyanın günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğunu ancak nitelikli ilişki kurma ihtiyacını tam karşılayamadığını belirtti. Konuya ilişkin açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Küresel verilere baktığımızda dünyada 5.66 milyar kişi, yani nüfusun yaklaşık yüzde 69'u sosyal medya kullanıyor. Ortalama bir kullanıcı günde 2 saat 20 dakikasını bu platformlarda geçiriyor ve ayda 6-7 farklı mecra kullanıyor. Ancak akademik araştırmalar, büyük sosyal ağlarda ilişkilerin giderek 'yüzeyselleştiğini', buna karşın yerel ve küçük topluluk temelli platformlarda etkileşimin daha güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Son 3 yılda dünyada komşuluk ve mahalle odaklı dijital ağların yüzde 60'ın üzerinde büyümesi, kullanıcıların artık geniş kitleler yerine; yakındaki insanlarla bağ kurma ihtiyacına yöneldiğini gösteriyor. Biz de bu küresel dönüşümün Türkiye'deki tek temsilcisi olarak, sosyal medyanın sosyalleşmeyi zayıflattığı algısını kırıyor ve teknolojiyi komşuluk dayanışmasını görünür kılmak için kullanıyoruz."

'YAPAY ZEKA DESTEKLİ GÜVENLİ VE DOĞRU İLETİŞİM'

Kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkarmak için teknolojinin tüm imkanlarını kullandıklarını belirten Kuter, yapay zeka ve güvenlik konularına verdikleri önemi şu sözlerle anlattı:

"Naberise olarak sadece insanları bir araya getirmiyor, aynı zamanda yapay zeka teknolojilerini kullanarak kullanıcılarımızın en doğru ve ilgili içeriklerle karşılaşmasını sağlıyoruz. Platformumuzda kullanıcılarımızın güvenliği ve gizliliği bizim hassas olduğumuz bir nokta. Mahalle sakinlerinin huzurlu, keyifli ve sorunsuz bir deneyim yaşaması için hassasiyetle çalışıyoruz. Geri bildirim mekanizmalarımız çok hızlı işliyor; gelen her öneri veya şikayete süratle dönüş yaparak, kullanıcılarımızla güvene dayalı şeffaf bir iletişim kuruyoruz. Bu güven ortamı, uygulamanın bu denli sahiplenilmesinin en büyük nedenidir."

'KONYA, İSTANBUL VE ANKARA ZİRVEDE: KISA SÜREDE 50 BİN KULLANICI'

Uygulamanın Türkiye genelindeki yaygınlaşma hızı ve kullanım oranları hakkında istatistikleri paylaşan AYT Teknoloji Genel Müdürü, "Uygulamamız yayına başlayalı henüz birkaç ay olmasına rağmen, çok kısa bir sürede büyük bir ivme yakalayarak 50 bin kullanıcı barajına ulaştı ve şu an Türkiye'nin tüm illerinde aktif üyeye sahibiz. Verilerimize göre en yoğun kullanıcı toplulukları Konya Selçuklu, İstanbul Esenyurt ve Ankara Çankaya ilçelerinde bulunuyor. Platform üzerinde binlerce etkinlik ve ilan yayınlandı. Kullanıcılarımız yürüyüş gruplarından, komşu etkinliklerine, paylaşım ilanlarından anlık ihtiyaç duyurularına kadar pek çok konuda kendi mahallelerindeki komşularıyla etkileşime geçiyor" dedi.

'ETKİLEŞİMİ VE BİRLİKTELİĞİ GÜÇLENDİREN SİSTEM'

Naberise'ın sadece içerik odaklı bir platform olmadığını, mahalleli olma bilincini ödüllendiren bir yapı kurduklarını vurgulayan yönetici, sistemin işleyişini şöyle aktardı:

"Platformumuz, dijital bir deneyim olmaktan çıkarak gerçek hayatta karşılığı olan bir topluluk kültürü yaratıyor. Kullanıcılarımızın etkileşimlerini artırarak puan kazanmalarını, mahalledeki varlıklarını güçlendirmelerini ve birlikte hareket etme kültürünü benimsemelerini sağlıyoruz. Amacımız sadece bireysel bir kazanım değil; mahalleli olmayı büyütmek, dayanışmayı artırmak ve puan sistemiyle bu aktifliği teşvik ederek daha kapsayıcı, yaşayan bir topluluk oluşturmak."

'HALK OYLAMASIYLA GELEN ÖDÜL'

Sektördeki büyüme performansının ödülle taçlandırıldığını belirten Neşe Arın Kuter, "Pazarlama Türkiye E-Ticaret Ödülleri'nde halk oylamasıyla kazandığımız 'Yılın Yükselen Sosyal Medya Uygulaması' ödülü, sunduğumuz bu topluluk modelinin kullanıcı nezdindeki karşılığını göstermesi açısından bizim için çok değerli. Bu ödül, Naberise'nin sadece teknoloji odaklı bir girişim değil, sosyal bağları canlandıran yenilikçi bir model sunduğunun göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada uygulamanın gelecek vizyonuna dair şu bilgilere yer verildi:

"Naberise; insanların yaşadıkları mahallede komşularıyla tanışmalarını, etkinlik düzenlemelerini ve güvenli bir topluluk ağı oluşturmalarını sağlayan dinamik bir platformdur. Temel misyonumuz, yakaladığımız bu başarıyı daha da ileriye taşımak, teknolojik altyapımızı sürekli geliştirerek kullanıcılarımıza çok daha kapsamlı özellikler sunmak ve bu ağı büyüterek Türkiye'nin her noktasında sürdürülebilir bir dijital komşuluk ekosistemi kurmaktır."