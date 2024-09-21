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Myanmar'da Yagi Tayfunu felaketi: Can kaybı 384'e yükseldi

Myanmar'da Yagi Tayfunu felaketi: Can kaybı 384'e yükseldi
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Myanmar'da Yagi Tayfunu sonrası meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 384'e yükseldi. Felakette 89 kişinin ise halen kayıp olduğu belirtildi.

Myanmar'da Yagi Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 384'e yükseldiği bildirildi.

Myanmar'da Yagi Tayfunu felaketi: Can kaybı 384'e yükseldi

CAN KAYBI 384'E YÜKSELDİ

Myanmar'daki askeri yönetim, Yagi Tayfunu'ndan kaynaklanan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 384 kişinin hayatını kaybettiği, 89 kişinin ise halen kayıp olduğu ifade edildi. Ülkenin Kayah ve Kayin eyaletlerinin de aralarında bulunduğu birçok bölgesinin tayfundan ciddi şekilde etkilendiği belirtilen açıklamada, yolların, köprülerin, evlerin ve okulların zarar gördüğü bilgisi verildi.

Myanmar'da Yagi Tayfunu felaketi: Can kaybı 384'e yükseldi

Myanmar askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, diğer askeri yetkililer eşliğinde tayfundan etkilenen bölgeleri ziyaret etmiş ve buralardaki kurtarma, yardım ve rehabilitasyon çalışmalarını denetlemişti. Yagi Tayfunu, yaklaşık bir haftadır Vietnam'ın kuzeyi, Laos, Tayland ve Myanmar'ı kasıp kavurarak bölgede yüzlerce insanın ölümüyle sonuçlanan sel ve toprak kaymalarına neden oldu.

Myanmar'da Yagi Tayfunu felaketi: Can kaybı 384'e yükseldi

AFETTEN ETKİLENEN KİŞİ SAYISI 1 MİLYONA YAKIN

Bu arada, Birleşmiş Milletlerden (BM) yapılan açıklamada, Myanmar'da afetten etkilenen kişi sayısının 887 bini bulduğu ifade edildi. Öte yandan, askeri yönetim, hafta başında afetle mücadele kapsamında yabancı ülkeler ve yardım organizasyonlarından destek istemişti.

Myanmar'da Yagi Tayfunu felaketi: Can kaybı 384'e yükseldi

Myanmar'da Yagi Tayfunu felaketi: Can kaybı 384'e yükseldi

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel

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