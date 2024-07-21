Mustafa Varank: Kıbrıs Türkü'ne yapılan mezalimin arkasında aynı zihniyet var

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "1974 yılında Kıbrıs Türkü'ne yapılan mezalimin arkasında kimler varsa emin olun şu anda da o zihniyet, o anlayış, o dış güçler aynı zihniyette oralar devam etsin istiyorlar. Ama biz nasıl memleketimize sahip çıkıyorsak, dünyanın dört bir tarafındaki ecdadımızın bize yadigar bıraktığı Türk milletine sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Varank, Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde bulunan Tarihi Cuma Pazarı Camii Tadilatı, Çevre Düzenlemesi ve Minare Açılışında yaptığı konuşmada, Büyükorhan için tarihi bir öneme sahip olan caminin tadilatında katkısı bulunanlara teşekkür etti.

Türk bayrağı, ezan ve camiler gibi milli değerlerin geleceğe bırakılacak en önemli miras olduğunu aktaran Varank, "Tabii ki ecdadın bize bıraktığı eserlere, bize bıraktığı fikirlere, bize bıraktığı ideallere sahip çıkabilirsek biz Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar yapabiliriz." diye konuştu.

Varank, söz konusu caminin de gelecek nesillere bırakılmış önemli bir eser olduğunu belirterek, "Eğer şu güzel mübarek topraklarda bayrağımız ilelebet dalgalansın istiyorsak şu güzel ülkede çoluk çocuğumuz, torunlarımız neslimizden gelecek olanlar, huzur içerisinde yaşasın istiyorsak işte milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak bunu başarabiliriz. Ezanımıza sahip çıkarak, camilerimize sahip çıkarak, bayrağımıza, İstiklal Marşımıza sahip çıkarak bunu yapabiliriz." ifadesini kullandı.

Mustafa Varank, dün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamaları vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'deki muhalefet partilerinin tamamının temsilcileriyle beraber KKTC'de olduklarını anımsattı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 1974 senesinde Kıbrıs Türkleri'ne yapılan mezalimi bitirmek için yapıldığını dile getiren Varank, şunları kaydetti:

"O toprakları, ecdadımızın bize bıraktığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni işte yine nasıl burada ilelebet payidar bu ülkeyi yaşatmak istiyorsak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de ilelebet payidar kılmak için orada birlik ve beraberlik içerisinde biz kutlamalarımızı gerçekleştirdik. Aslında bu bir mesajdı. Tüm dünyaya mesajdı. 1974 yılında Kıbrıs Türkü'ne yapılan mezalimin arkasında kimler varsa emin olun şu anda da o zihniyet, o anlayış, o dış güçler aynı zihniyette oralar devam etsin istiyorlar.

Ama biz nasıl memleketimize sahip çıkıyorsak, dünyanın dört bir tarafındaki ecdadımızın bize yadigar bıraktığı Türk milletine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Dindaşlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz ve inşallah önümüzdeki yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak. Hep beraber ülkemizin güçlendiğini, soydaşlarımızın güçlendiğini, dindaşlarımızın güçlendiğini göreceğiz. Bunu yapmak için el ele vermeye devam edeceğiz. Biz bir olursak, beraber olursak, nasıl burada her birimiz bir araya geldiysek aynı anlayışla aynı milli duygularla hareket edersek bizim yapamayacağız hiçbir şey olmaz."

Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan ise caminin tadilatında katkısı bulunanlara teşekkür etti.

Açılışa, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Büyükorhan Kaymakamı Senanur Damar, AK Parti Bursa İl Başkan Vekili Kamil Bayramiç ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri ile vatandaşlar camide öğle namazı kıldı.