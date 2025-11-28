Haberler

Mustafa Trampa: Osmanlı Mezarlıkları Koruma Hakkımız

Mustafa Trampa: Osmanlı Mezarlıkları Koruma Hakkımız
Güncelleme:
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı Mustafa Trampa, Osmanlı dönemine ait tarihi mezarlıkların temizlenmesinin bölge halkının hakkı ve sorumluluğu olduğunu ifade etti. Arkeoloji Müdürlüğü'nün izin süreçlerine dikkat çekti.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, bölgedeki Osmanlı dönemine ait tarihi mezarlıkların korunması ve temizlenmesinin bölge halkının doğal hakkı ve sorumluluğu olduğunu söyledi.

Trampa, AA muhabirine son dönemde basına ve sosyal medyaya yansıyan uygulamaların, Osmanlı mirasına ait alanlara yönelik müdahalelerin farklı boyuta taşındığını gösterdiğini belirtti.

Geçmişte metruk köylerde bulunan mezarlıklarda gönüllüler tarafından herhangi bir engelle karşılaşılmadan temizlik yapıldığına dikkati çeken Trampa, artık bu tür girişimlerin Arkeoloji Müdürlüğünün iznine bağlanmaya başladığını ifade etti.

Trampa, son örneğin İskeçe'ye bağlı Celepli köyünde yaşandığını, köyün 1960'larda tamamen boşaltıldığını, kimsenin yaşamadığını ve Osmanlı dönemine ait üç mezarlığın bulunduğunu söyledi.

Yaklaşık bir yıl önce gönüllü grubun bu mezarlıklardan birini temizlediğini anlatan Trampa, toprak altında kalan bazı mezar taşlarının ortaya çıkarıldığını, çalı ve yabani otların temizlendiğini dile getirdi.

Osmanlı eserlerinin çoğu define arayanlar sebebiyle zarar gördü

Trampa, sosyal medyada paylaşılan temizlik çalışmaları görüntülerinin ardından İskeçe Arkeoloji Müdürlüğünün bölgenin tarihi mezarlık olduğunu ve izinsiz müdahale edilemeyeceğini açıkladığını dile getirerek, şikayet üzerine çalışmaya katılan kişinin ifadesinin alınacağını öğrendiklerini belirtti.

Batı Trakya'daki Osmanlı eserlerinin çoğunun yıllar içinde define arayanlar sebebiyle zarar gördüğünü belirten Trampa, bazı mezarlıkların tamamen yok olduğunu, buna rağmen geçmişte herhangi bir koruma girişiminde bulunulmadığını söyledi.

Trampa, bazı köylere araçla dahi gidilemediğini, yalnızca birkaç mezar taşının kaldığı noktalarda bile temizliğin izne tabi tutulmasının tartışma yarattığına işaret ederek, ortada tahrip değil tarihi mirasa sahip çıkma çabasının olduğunu vurguladı.

"Burası Batı Trakya. Bu tür şeylere alışığız." diyen Trampa, toplumun buna rağmen tarihi mirasını korumaya devam edeceğinin altını çizdi.

Trampa, İskeçe ve çevresinde yıkılma tehlikesi bulunan çok eski Osmanlı eserleri olmasına rağmen Arkeoloji Müdürlüğünün bugüne kadar bunların korunması için herhangi bir girişimde bulunmadığını belirterek, bu yaklaşımın çifte standart olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
