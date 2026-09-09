Mustafa Destici’den İsrail’e ticaret yasağı kararına destek: 'Tüm ülkeleri bu karara katılmaya davet ediyoruz'

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, aralarında İspanya, Fransa, İngiltere ve Kanada'nın da bulunduğu 12 ülkenin İsrail'e karşı aldığı ticaret yasağı kararını, "gecikmiş ancak doğru ve birlikte atılmış önemli bir adım" olarak değerlendirdi. Destici, "Tüm ülkeleri bu karara katılmaya davet ediyoruz" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşananların ardından Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıların ve Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti.

Destici, açıklamasında şunları kaydetti:

"Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırım sonrasında, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı yapılan saldırılar ve İsrail'in Filistin topraklarına yasa dışı yerleşimciler yerleştirmeye devam etmesi üzerine; aralarında İspanya, Fransa, İngiltere ve Kanada'nın da bulunduğu 12 ülkenin İsrail'e karşı aldığı ticaret yasağını gecikmiş buluyoruz. Bununla birlikte kararın, İsrail'e karşı ilk defa doğru ve birlikte alınmış bir karar olması niteliğiyle önemli olduğunu düşünüyor, tüm ülkeleri bu karara katılmaya davet ediyoruz."

Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kuruluşlara harekete geçme çağrısında bulunan Destici; Gazze'de yaşananların ve Filistin topraklarındaki işgalin sona erdirilmesini, Filistinlilerin yaşadığı bölgelere yeni Yahudi-Siyonist yerleşimcilerin getirilmesinin engellenmesini ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin tanınmasını istedi.