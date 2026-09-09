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Mustafa Destici’den İsrail’e ticaret yasağı kararına destek: "Tüm ülkeleri bu karara katılmaya davet ediyoruz"

Mustafa Destici’den İsrail’e ticaret yasağı kararına destek: 'Tüm ülkeleri bu karara katılmaya davet ediyoruz'
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, aralarında İspanya, Fransa, İngiltere ve Kanada'nın da bulunduğu 12 ülkenin İsrail'e karşı aldığı ticaret yasağı kararını, "gecikmiş ancak doğru ve birlikte atılmış önemli bir adım" olarak değerlendirdi. Destici, "Tüm ülkeleri bu karara katılmaya davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
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