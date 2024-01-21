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Muş Alparslan Üniversitesi Ücretsiz Tiyatro Günleri Etkinliği

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Muş Alparslan Üniversitesi tarafından düzenlenen ücretsiz tiyatro günleri etkinliği, sanatseverlerin ilgisini çekiyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından sahnelenen oyun, beğeniyle izlendi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican, etkinliğe olan ilgiden memnuniyetini dile getirdi.

Muş Alparslan Üniversitesince kültür ve sanat etkinliklerinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla başlatılan ücretsiz tiyatro günleri etkinliğine sanatseverler ilgi gösteriyor.

Bu kapsamda kente gelen Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri "Nihayet Bitti" adlı oyunu sahneledi.

Malazgirt Kültür Merkezinde sahnelenen tiyatro oyun, etkinliğe katılanlar tarafından beğeniyle izlendi.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican, ücretsiz tiyatro günleri etkinliğine vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi.

Üniversitenin kültür ve sanat etkinliklerine öncülük ettiğini belirten Alican, şunları kaydetti:

"Tiyatro oyunlarını tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Etkinliğimiz devam edecek. Sanatsal faaliyetler hem öğrencilerimiz hem hocalarımız hem de çalışanlarımız için moral ve motivasyon kaynağı oluyor. Herkesin sanata, kültürel faaliyetlere ihtiyacı var. Üniversite olarak bu tür etkinliklere daha çok ev sahipliği yapacağız. Destek veren herkese teşekkür ederim."

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Tiyatro Yönetmeni Mehmet Önder ise Rektör Alican'ın daveti üzerine kente geldiklerini anlattı.

Önder, "10 gün boyunca kentte olacağız. Tüm Muşluları tiyatro oyunlarımıza bekliyoruz. Oyunlarımızın hiçbiri birbirine benzemiyor. Temaları ve konuları ayrı. Vatandaşlarımızın sanat hayatına katkı sunmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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