Murat Kurum: Türkiye Avrupa'nın Yeşil Hidrojen Kaynağı Olabilir

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, AB Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada "Avrupa'nın yeşil hidrojen kaynağı Türkiye olabilir" dedi. AB Komisyon Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte bu konuların daha da önem kazanmaya başladığını belirterek, "Dayanıklılığımızı arttırmamız ve fosil yakıtlara bağımlılığımızı azaltmamız gerekiyor. Döngüsel ekonomiye geçmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Bugün düzenlenen AB Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı'nın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ve AB Komisyon Başkan Yardımcısı Timmermans ortak basın açıklaması yaptı. Görüşmelerin verimli ve yapıcı geçtiğini belirten Timmermans, şöyle devam etti:

"Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle beraber bu konular daha da önem kazanmaya başladı. AB'nin ve Türkiye'nin bu alanda iş birliği yapma ihtiyacı daha da arttı. İklim değişikliği bunlardan bir tanesi. Dayanıklılığımızı arttırmamız gerekiyor ve fosil yakıtlara bağımlılığımızı azaltmamız gerekiyor. Döngüsel ekonomiye geçmemiz gerekiyor.

"YÜZYILIN SONUNA KADAR SICAKLIK ARTIŞINI 2 DERECENİN ALTINA İNDİRMELİYİZ"

Yüzyılın sonuna kadar sıcaklık artışını 2 derecenin altına indirmemiz gerekiyor. Türkiye'nin bu noktada ekonomisini karbonsuzlaştırma çabaları ve taahhütlüleri var. Taahhütlerine ve attıkları adımlara memnuniyetle yaklaşıyoruz. Benim AB adına burada olmam bu sürecin devamı açısından sembolik bir önem taşımakta. Daha iyi bir dünya, daha bir çevre ortaya koymak zorundayız.

Türkiye ile olan diyaloğumuzun hem AB hem Türkiye için stratejik bir fırsat olduğunu düşünüyorum. İçinde bulunduğu jeopolitik ortam çok zorlu ve soğuk bir ortam. Bu noktada barışçıl bir kalkınmaya inanan ve komşuları işgal etmeyi reddeden ülkelerin bir arada durması gerekiyor. Ukrayna'nın barışçıl halkına yapılan işgali reddeden ülkelerin bir arada olması gerekiyor. Ortak amacımız bu ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

BAKAN KURUM: ÜLKEMİZ EMİSYON AZALTIM KONUSUNDA CİDDİ BİR POTANSİYELE SAHİP

Timmermans'ın ardından açıklama yapan Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin AB'ye uyum sürecinin desteklenmesi için de bu sürecin önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum. AB ile bu alanda güçlendireceğimiz iş birliği aslında ülke ekonomilerine yeni iş imkanları, istihdam imkanları da oluşturacaktır.

Ülkemiz dünyayı en az kirleten ülkelerden bir tanesi olmasına rağmen emisyon azaltım noktasında da çok ciddi bir potansiyele sahip. Biz gelişmekte olan bir ülke olarak yeşil kalkınma sürecini, döngüsel ekonomi sürecini bir fırsat olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu dünyaya ifade ettiler. Sürece liderlik eden ülke olmak istiyoruz.

"YENİLENEBİLİR ENERJİ KONUSUNDA AVRUPA'NIN BEŞİNCİ ÜLKESİYİZ"

Yapacağımız iklim kanunu ile 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda adımlarımızı atacağız. Sektörlerimize finansal desteklerin içinde olduğu, yine emisyon ticaret sistemi ile karbon fiyatlandırma sistemiyle de kirletenin ödediği, az kirletenin ödüllendirildiği bir süreci yürütüyor olacağız. Şu an yenilenebilir enerjiye baktığınızda Enerji Bakanlığımız bu konuda hassas bir süreç yürütüyor ve Avrupa'nın 5'inci, dünyanın 12'nci ülkesi konumundayız ve yenilenebilir enerjide kurulu gücünün yüzde 54'ünü de yenilenebilir enerjiden karşılayan bir ülkeyiz.

"SÜRECİ YEŞİL MUTABAKATLA UYUMLU OLARAK YÜRÜTECEĞİZ"

Özellikle Rusya-Ukrayna krizi kendi kendinize her alanda yetebilen ülke olmanız ve tüm ülkelerin kendi enerjilerini kendilerinin karşılayabilecek bir bağımsızlığa sahip olması gerektiğini bir kez daha göstermiştir ve bu nedenledir ki biz de yenilenebilir enerjide yatırımlarımızı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın 2053 vizyonu çerçevesinde koymuş olduğu hedefler doğrultusunda atacağız.

Hidrojen iş birliği çok önemli bir konu. Avrupa'nın yeşil hidrojen kaynağı Türkiye olabilir ve bu noktada AB ile ortak bir çalışma yürütebileceğimizi kendilerine ifade ettik. Tabi Sayın Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu 2053 net sıfır emisyon, yeşil kalkınma planı çerçevesinde döngüsel ekonomi anlayışı ile AB ile de yeşil mutabakatla uyumlu bir şekilde sürecimizi yürüteceğiz. Bugün ticaretimizin yüzde 50'den fazlası AB ülkeleri ile yapılmakta. Dolayısıyla iklim değişikliği ile mücadele kapsamında atacağımız adımlarla da yine bundan sonra AB ile uyumlu hali yürütüyor olacağız. Bu yıl içerisinde 27'nci Taraflar Toplantısı öncesi ulusal katkı beyanımızı güncelleyeceğiz. Bu çerçevede de aslında 2053 adımlarıyla birlikte vermiş olduğumuz taahhütleri yerine getireceğiz. Tabi sera gazı azaltımı emisyonlarında da emisyon ticareti sistemini hayata geçiriyoruz ve bu çerçevede de yine AB ile uyumlu olmasını önemsiyoruz.

"TÜRKİYE'NİN ATTIĞI ADIMLARIN AB'YE ÜYELİK VE UYUM SÜRECİNDE KATKISI OLACAĞINA İNANIYORUM"

Bu samimiyet ve gayret çerçevesinde de bu iş birliğini çok daha güçlendirecek adımları değerli dostumun da katkılarıyla atacağız ve Türkiye'nin bu süreçte attığı adımların AB'ye üyelik ve uyum sürecinde katkısı da olacağına gönülden inanıyor, çok teşekkür ediyorum."