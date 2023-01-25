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Türkiye'de ilk kez ölüme sebep olan Strep A bakterisi Meclis'te! CHP'li vekil, Bakan Koca'yı uyardı

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Türkiye'de ilk kez ölüme sebep olan Strep A bakterisi Meclis'te! CHP'li vekil, Bakan Koca'yı uyardı

CHP Milletvekili Murat Emir, 3 yaşındaki Aras Sönmez'in Strep A bakterisi nedeniyle yaşamını yitirdiğinin ortaya çıkması üzerine Sağlık Bakanlığı'nın herhangi bir açıklama yapmamasını eleştirip çağrı yaptı. Emir, "Sağlık Bakanı'nı uyarıyoruz. Avrupa'da gittikçe yayılan Strep A bakterisi, ülkemizde daha fazla çocuğun canını almadan bir an önce önlem alın" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, Ankara'da 3 yaşındaki Aras Sönmez'in 11 Ocak'ta Strep A bakterisi nedeniyle yaşamını yitirdiğinin ortaya çıktığını, ancak Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda açıklama yapmadığına dikkat çekti. Konuyu soru önergesiyle TBMM gündemine taşıyan Murat Emir, bakterinin bir süredir Avrupa'da yayıldığını ve ölümlerin yaşandığını hatırlattı.

"TÜRKİYE'DE DE YAYILMAYA BAŞLADIĞINI GÖRÜYORUZ"

Emir, açıklamasında "İngiltere'de Strep A bakterilerinin neden olduğu ölümcül hastalık vakaları, önceki yıllara göre ciddi bir artış gösterdi. Strep A salgını bir yandan da dünya çapında tedirginliğe neden oldu. Ancak, bugüne kadar Türkiye'de bakterinin yayılıp yayılmadığını bilmiyorduk. Çünkü Bakanlık, bu konuda ne bir açıklama yaptı ne de önlem aldı. Şimdi de neredeyse 15 gün önce bir çocuğun bu bakteriden yaşamını yitirdiğini öğreniyoruz. Bu durumda bakterinin Türkiye'de de yayılmaya başladığını anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ilk kez ölüme sebep olan Strep A bakterisi Meclis'te! CHP'li vekil, Bakan Koca'yı uyardıCHP Ankara Milletvekili Murat Emir

"SAĞLIK BAKANI'NI UYARIYORUZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya eleştiriler yönelten Emir "Peki bakanlık ne yapıyor? Tıpkı COVID-19 salgınında olduğu gibi, kafasını kuma gömüyor. Ne vatandaşını uyarıyor ne de önlem alıyor. Önlem alınması için bakanlık daha fazla can kaybı mı bekliyor? Hastanelerde bu bakteri ile ilgili ne gibi protokoller uygulanıyor? Hekimlere bu salgınla ilgili bilgilendirme yapılıyor mu? Bunların hiçbiri şu anda bilinmiyor. Sağlık Bakanı'nı uyarıyoruz. Avrupa'da gittikçe yayılan Strep A bakterisi, ülkemizde daha fazla çocuğun canını almadan bir an önce önlem alın. Ölümleri gizlemek yerine şeffaf olun. COVID-19 salgınında yaptığınız hataları bir kez daha tekrarlamayın." diye konuştu.

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Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Murat Emir Türkiye Ankara Politika Güncel Haberler

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