Münevver Karabulut ayin için mi öldürüldü? Ailenin avukatı mahkemenin üzerinde durduğu 4 senaryoyu paylaştı

İstanbul'da 14 yıl önce Münevver Karabulut'u vahşice öldüren ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun bu cinayeti Yahudi geleneklerinde yer alan "Mayasız Ayini" için işlediği iddiası gündem yarattı. Katıldığı bir programda konuyu gündeme getiren Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, bu iddianın kendisine ait olmadığını ifade ederek, mahkemenin cinayetle ilgili 4 senaryo üzerinde durduğunu ve ayin konusunun da bu senaryolardan biri olduğunu söyledi.

İstanbul'da 14 yıl önce Münevver Karabulut'u vahşice öldüren ve cezaevinde ölen Cem Garipoğlu'nun bu cinayeti Yahudi geleneklerinde yer alan 'Mayasız Ayini' için öldürdüğü iddiaları tartışılıyor. Konuyu Fatih Altaylı ile Youtube'da yaptığı sohbette dile getiren Karabulut'un ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, bu iddiaların kendisine ait olmadığını söyledi ve ayin konusunun mahkemenin üzerinde durduğu 4 senaryo içinde geçtiğini kaydetti.

"NET OLARAK GEREKÇE TESPİT EDİLEMEDİ"

Yayınını izleyenlerin bunu göreceklerini belirten Epözdemir, Sözcü gazetesine şunları anlattı; "29 bıçak kesisi, beşi öldürücü bıçak darbesi, ölmeden önce testere kullanılması, makulenin kafası bedeninden ayrılmış, hunharca ve vahşice bir cinayet. Türkiye'de bütün kurumların sorgulandığı bir dosya oldu. Bir dava 11 dava oldu. Ölümün sebebi ile ilgili mahkeme binlerce sayfa evrak, onlarca klasör olmasına rağmen gerekçeyi tespit edemedi. Fakat mahkemenin gerekçesinde, duruşma zabıtlarında tartıştığı 4 tane senaryo olarak gerekçe vardı. Bu dördü de olabilir ama net olarak gerekçeyi tespit edemedi.

"MAKTÜLEYE KARŞI CİNSEL İSTİSMAR DA BULUNMAK İSTEMİŞ OLABİLİR"

Bir tanesi Münevver Karabulut'un ailenin sırrını öğrenmiş olabilir. Ondan katledilmiş olabilir çünkü Cem Garipoğlu testereyi önceden alıyor. Sonra da maktuleyi eve getiriyor. Cinayetten önceki yazışmalarında 'Seni sevgimle aşkımla boğacağım. Türkiye bizi konuşacak. Gitar çalacağım senin için. Panjurları kapatacağım' diyor. İkinci gerekçede ise maktule direnmiş, bakire, tırnaklarında Garipoğlu ailesinden ait DNA örnekleri var. Burada maktüleye karşı cinsel istismar da bulunmak istenmiş olabilir. Maktule buna direnmiş, ondan ötürü bu cinayet işlenmiş olabilir iddiası var.

Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir.

"AYİN OLABİLİR DİYE MAHKEME GEREKÇESİNDE TARTIŞTI"

Üçüncüsü baba oğul cinayete iştirakten birlikte yargılanıyordu. Özellikle soruşturma evresinde birlikte bir şeyler yapmak istemiş olabilirler ve direnmiş olabilir iddiası var. Dördüncüsü de Münevver Karabulut 15.00'de eve geliyor. Cem Garipoğlu, 18.46'da Münevver'in kafası vücudun ayrılmış halde gitar valizinde evden çıkıyor. Cinayet mahali Bahçeşehir'de bir de ev. Etiler'e 40 kilometre korsan taksiyle gidiyor. Babaannesinin evinin önündeki çöp konteynırına bırakıyor. Testereyi de önceden almış yazışmaları göre cinayeti planlanmış. Zaten tasarlanmadan mahkum oldu. Bu bir ayin olabilir diye mahkeme gerekçesinde tartıştı. Fakat bu 4 senaryodan da hangisi olduğuna mahkeme kanaat getiremedi, tespit edemedi. 'Bu 4 olasılık da gerekçede, duruşmada tartışıldı' dedim. Bu mahkemenin kanaati. Benim bu yönde bir görüşüm de kanaatim de yok."

MAYASIZ AYİNİ NEDİR?

Karabulut ailesinin avukatı Epözdemir, Garipoğlu'nun ailesinin, Cezayir göçmeni Yahudi kökenli bir aile olduğunu, Münevver Karabulut'u 'rüştünü ispat etmek' üzere Yahudilere has bir ayinle öldürülmüş olabileceğini açıkladı. Münevver Karabulut'un avukatı şu ifadeleri kullandı; "Yargılama esnasında bir tartışma oldu: mayasız ayini. Cezayir asıllı bir aile, Yahudi kökenli. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de birçok Yahudi kökenli ailenin infaz edilmesinin müsebbibi buymuş: Mayasız Ayini. Nedir bu? 18 yaşına gelmiş bir erkek; bakire genç bir kızı katledip rüştünü ispat edecek. Böyle bir ayin türü var. Mahkeme tutanaklarına da girdi. Bunun üzerinde duruldu. Bakire bir kız, Bahçeşehir'de öldürülüyor, babannenin evine getiriliyor. Acaba bu mu?."