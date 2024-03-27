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Muhtar adayından gövde gösterisi! Mahalleyi dev konvoyla gezdiği görüntü tartışma yarattı

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31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala adaylar çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, İstanbul'da bir mahallede yaşayan vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntü tartışma yarattı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

İstanbul Pendik'te Velibaba mahallesi mevcut muhtarı ve pazar günü yapılacak seçimlerde yeniden aday olan Şükrü Aydemir'in onlarca araçlık konvoyu sosyal medyada viral oldu.

Muhtar adayından gövde gösterisi! Mahalleyi dev konvoyla gezdiği görüntü tartışma yarattı

LÜKS OTOMOBİLİNİ ÇAKARLI ARAÇLAR TAKİP ETTİ

Mahalleyi lüks otomobili ve kendisini takip eden çok sayıda çakarlı araçla dolaşarak vatandaşları selamlayan Aydemir'in internete düşen videosunu paylaşan çok sayıda kullanıcı sosyal medyayı yorum yağmuruna tuttu.

Muhtar adayından gövde gösterisi! Mahalleyi dev konvoyla gezdiği görüntü tartışma yarattı

İşte o yorumlardan bazıları;

Muhtar adayından gövde gösterisi! Mahalleyi çakarlı dev konvoyla gezdiği görüntü tartışma yarattı

Muhtar adayından gövde gösterisi! Mahalleyi çakarlı dev konvoyla gezdiği görüntü tartışma yarattı

Muhtar adayından gövde gösterisi! Mahalleyi çakarlı dev konvoyla gezdiği görüntü tartışma yarattı

Muhtar adayından gövde gösterisi! Mahalleyi çakarlı dev konvoyla gezdiği görüntü tartışma yarattı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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