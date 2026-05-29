Muğla sahillerinde bayram tatili hareketliliği sürüyor

Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi turizm merkezlerinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle sahillerde yoğunluk devam ediyor. Tatilciler plajlarda denize girerken, su sporları ve yamaç paraşütü gibi aktivitelerle keyifli vakit geçiriyor.

Bodrum'un turistik tesislerin bulunduğu sahil kesimlerinde tatilciler hareketliliği bayramın üçüncü gününde de sürdürdü. Kumbahçe, Paşatarlası, Yalıçiftlik, Bitez, Torba ve Türkbükü sahillerinde yoğunluk oluştu.

Marmaris'te de kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler Uzunyalı, İçmeler, Turunç, Hisarönü ve Orhaniye Kız Kumu plajlarında güneşlenip denize girdi.

Bazı turistler, su parklarında ve su sporları istasyonlarında jet ski, jet car ve deniz paraşütüyle denizin keyfini çıkarıp adrenalin yaşadı.

Ula'nın "Sakin Kent" ünvanlı Akyaka Mahallesi, özellikle yakın illerden gelen tatilcilerin adresi oldu. Tatilciler bölgede bulunan doğal akvaryum görünümündeki Kadın Azmağı Deresi'ni teknelerle gezerek keyifli dakikalar yaşadı. Bazı aileler de dere kenarında kamp sandalyeleriyle oturarak vakit geçirdi.

Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'nde 2 bin 500 yıllık kaya mezarları, caretta caretta kaplumbağaları, Dalyan Kanalı, İztuzu Plajı ve çamur banyoları da ilgi gördü.

Fethiye Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu plajlarını tatilciler doldurdu. Bazı vatandaşlar, Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayış yaparak Ölüdeniz manzarasını havadan seyretme imkanı buldu.

Kentte teknelerle denize açılan turistler, farklı koyların berrak sularında yüzmenin keyfini çıkardı, bazı turistler de su sporlarıyla eğlendi.

Datça'da da tatilciler, halk plajının yanı sıra Karaincir ve Perili Köşk plajlarında yoğunluk oluşturdu. Bazıları sıcak havada denize girerek serinlerken bazıları da kıyıdaki kafe ve restoranlarda vakit geçirdi.

Kaynak: AA / Ali Ballı
