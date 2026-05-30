Haberler

Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya-Elazığ karayolunda gece saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 35 yaşındaki K.K.'ya önce bir otomobil, ardından başka bir araç çarptı. Ağır yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti.

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan 35 yaşındaki şahıs iki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, gece 00.15 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu üzerinde Sancaktar Mezarlığı karşısında meydana geldi. İddiaya göre, bölgede koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan K.K.'ya önce 44 LV 982 plakalı Hyundai marka otomobil ardından ise aynı istikamette seyreden 42 BGB 788 plakalı Hyundai marka araç çarptı. Yola savrulan şahıs ağır yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan K.K. kaldırıldığı Battalgazi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya karışan araç sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, K.K.'nin cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran ile müzakere sonucunu açıklayacağını belirten Trump, Durum Odası'dan yine kararsız ayrıldı

Dünyanın gözü kulağı oradaydı: Trump sessizliğe büründü
İki gazeteciden bomba iddia: Özel ve İmamoğlu yeni partiyi Ağustos'ta kuruyor

Özel ve İmamoğlu'nun kuracağı partinin adını da tarihini de verdiler

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Schengen verileri açıklandı, Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu

Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu! Zirve şaşırtıcı
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yıkılıyor, yenisi için 6 milyon dolar lazım

Sebebi siyasi kriz değil: İsrail Konsolosluğu yıkılıyor
Rusya, Ermenistan'dan gelen milyonlarca şişe maden suyunun satışını yasakladı

Ünlü maden suyu sağlığa zararlı çıktı! Rusya satışını yasakladı
Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam

Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in yeni aşkına ilk yorum
12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı

12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı: Sebebi akıl almaz
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi

Dünya nefesini tuttu! Gözler Trump'ın vereceği nihai kararda
Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar

Aralarındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar