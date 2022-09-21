Marmaris'te orman yangını! Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ise yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Muğla'nın Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor. Gökyüzünü kaplayan dumanlar ilçe merkezinin birçok noktasından görülebiliyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: 14 UÇAK, 35 HELİKOPTERLE MÜDAHELE EDİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin açıklamada, "14 uçak, 35 helikopter, 82 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile havadan ve karadan cansiperane müdahale devam ediyor" denildi.

Olay yerinden gelen ilk görüntüler şöyle: