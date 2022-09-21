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Marmaris'te orman yangını! Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ise yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Muğla'nın Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor. Gökyüzünü kaplayan dumanlar ilçe merkezinin birçok noktasından görülebiliyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: 14 UÇAK, 35 HELİKOPTERLE MÜDAHELE EDİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin açıklamada, "14 uçak, 35 helikopter, 82 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile havadan ve karadan cansiperane müdahale devam ediyor" denildi.

Olay yerinden gelen ilk görüntüler şöyle:

Muğla gündem haberi | Marmaris'te orman yangını başladı

Muğla'da orman yangını! Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor

Muğla'da orman yangını! Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor

Muğla'da orman yangını! Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor

Muğla'da orman yangını! Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

Marmaris Muğla Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Muhammed Keser:

Otel yapılacaktır

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Mikail arman:

Yetkililer acilen kanun çıkartmaktan acizlermi ? Orman yakanlarda adam öldürme suçuyla yargılansınlar. Kizlara, vocuklara ve savunmasız zavallı masum hayvanlara eziyet eden sadist psikopatlara ağır cezalar getirilsin.Bu konuda çok sözler verildi,yapılmadı.Kanun çıkartmak bu kadar zor bir şeymidir.

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Hakan Arslanoglu:

Orman içinde yanan bölüm inşallah oraya yapılması planlanan otelin temel atma yeri değildir.

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