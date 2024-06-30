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Muğla'da Suriyeli anne ve iki çocuğu gölette boğuldu

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde serinlemek için gölete giren Suriye uyruklu anne ile iki çocuğu boğularak hayatını kaybetti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde serinlemek için gölete giren Suriye uyruklu anne ile iki çocuğu boğuldu.

Muğla'da Suriyeli anne ve iki çocuğu gölette boğuldu

Suriye uyruklu anne Velide Zaza (35) ile iki oğlu, serinlemek için Bayır Mahallesi'ndeki Kazan Göleti'ne girdi. Anne ile iki oğlunun suda kaybolması üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Muğla'da Suriyeli anne ve iki çocuğu gölette boğuldu

ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE SUDA CAN VERDİ

Anne ile oğulları Muhammed (7) ve Abdulgani'nin (8) cesetleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından göletten çıkarıldı. Cenazeler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Muğla'da Suriyeli anne ve iki çocuğu gölette boğuldu

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (9)

Düsünür:

Allah rahmet eylesin. Yakinlarina sabir versin. Zor bir durum.

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Marko Apostolidis:

uyruk önemsiz insan ol yeter

yanıt7
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Ahmet null:

Ahh ah söyleyecek çok şey varda bir Türk olarak susmak zorundayım

26
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yanıtYanıtla
Mehmet Tunahan Özkan:

İnsan ol yeter

yanıt22
yanıt9
Kemal Akman:

Allah rahmet eylesin. Çok üzücü. Ağlamaklı oldu gözlerim. Çok yazık.

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6
yanıtYanıtla
Marko Apostolidis:

birinin akıbetine sevinen insan değildir.... şeytana hizmet eder...

yanıt27
yanıt2
Fatih Sultan:

Çok üzücü maalesef. Hele ölenler çocuk olunca insan daha bir kötü oluyor.

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0
yanıtYanıtla
Özer Doğan:

Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun çok acı bir olay

19
0
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Halkçı:

intihar bu serinlemek için falan değil

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