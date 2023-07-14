Muğla'da Orman Yangını: Alevler Akyol ve Kemikler Mahallerini Tehdit Ediyor

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek ormana ulaştı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yangının son durumu hakkında bilgi verdi ve alevlerin Akyol ve Kemikler mahallelerini tehdit ettiğini belirtti.

Muğla'nın Milas ilçesinde makilikte çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek ormana ulaştı. Bölgeye takviye uçak, helikopter ve arazözler ile personel sevk edildi. Alevlere 9 uçak, 9 helikopter, 53 arazöz-su tankeri, 4 dozer ve 350 personel ile havadan ve karadan müdahale sürüyor. Öte yandan, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

BAŞKAN TOKAT ALEVLER AKYOL VE KEMİKLER MAHALLERİNİ TEHDİT EDİYOR

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yangın çıkan bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Milas Belediyesi filosundaki araçların ve arama-kurtarma ekibinin de görev aldığı söndürme çalışmalarına katılan Başkan Tokat, yangındaki son gelişmeleri paylaştı.

Yangının, saat 15.00 civarlarında Milas-Bodrum Havalimanı kavşağında başladığını dile getiren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, alevlerin rüzgarın da etkisiyle Kemikler Mahallesi istikametine doğru yöneldiğini söyledi. Başkan Tokat, Şu an Bodrum Karayolu üzerinde bir otoparktayız ve alevler yola 100 metre kadar yaklaşmış durumda. Havadan müdahale sürüyor. Rüzgar bu şekilde devam ederse yangın etkisini artıracaktır. Şu an bulunduğumuz bölge; otoparkların, akaryakıt istasyonlarının, araç showroomlarının olduğu bir bölge diye konuştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili kesin bir bilginin bulunmadığını dile getiren Başkan Tokat, Bu yangın, Milas-Bodrum Karayolunun hemen yanında başlamış olan bir yangın. Yangının sigara izmariti veya cam kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Bizim bölgemiz yaz sezonlarında hareketli bir bölge. Bölgeyi çok seviyorlar, tatile geliyorlar. Ama kimsenin bize bunu yapmaya hakkı yok. Sık sık uyarımızı yapıyoruz. Bu bölgede çok dikkatli olmak gerekiyor. Lütfen geliş, gidişiniz esnasında karayoluna sigara atmayın. Alevler, şu an Akyol ve Kemikler mahallerini tehdit ediyor dedi.