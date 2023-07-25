Muğla'da maden sahasının genişletilmesine tepki

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, maden sahasının genişletilmek istenmesine karşı tepkilere yönelik TES-İŞ ve Maden-İş Sendikası basın açıklaması yaptı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Muğla İl Temsilcisi ve TES-İŞ Sendikası Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, açıklamasında, "Milas'ta yaşayan binlerce kişi, 3 nesildir her gün bu maden sahaları ve santrallerde 7/24, hiç ara vermeden çalışıyor ve ülkemizin ihtiyacı olan enerjiyi üretiyoruz. Bizler işini kaybetmek istemeyen bu yörenin insanlarıyız. Madenler de bizim, ormanlar da bizim. Oyuna gelmeyin, bindiğiniz dalı kesmeyin. Enerji hayattır, medeniyettir" dedi.

Milas'a bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda kömür maden sahasının genişletilmesine yöre halkı ve çevrecilerin tepki göstermesi ve engel olmak istemesi üzerine Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) ve Türkiye Maden İşçileri Sendikası (MADEN İŞ) Milas'ın Çamköy Mahallesi'nde basın açıklaması yaptı. Yaklaşık 250 sendika üyesinin bir araya geldiği açıklama sırasında, "Halkız, haklıyız kazanacağız", "Emeğe uzanan eller kırılsın", "Kömür de bizim zeytin de bizim"' gibi sloganlar atıldı. Sloganların ardından sendika temsilcisi açıklama yaptı.

5 yıldır çalıştığı santralin ekmek kapısı olduğunu belirten Duygu Ölmez ise santralin kapanmasıyla ilgili endişeleri olduğunu söyledi. Ölmez, "3 çocuğum var. Onların gelecekleri için endişeliyim. Şu an bile bana 'İşiniz biterse bize ne olur. Biz ne yapar nereye gideriz' diye soruyorlar. Bu beni çok üzüyor. İşsiz kalırsak hiçbir şey yapamayız. Bu işletmenin bize sunduğu imkanı başka bir yer sunamaz" dedi. Ölmez, maden sahalarının işlemler tamamlandıktan sonra ağaçlandırılarak tekrar doğaya kazandırıldığını da sözlerine ekledi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.