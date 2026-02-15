Muğla'da kuvvetli fırtına etkili oluyor

Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Milas ilçesinde kuvvetli fırtına etkili oluyor.

Bodrum'da gece yarısından itibaren etkisi artmaya başlayan rüzgar nedeniyle deniz ulaşımı aksadı, balıkçılar denize açılamadı. Meteorolojik uyarı yapılan ilçede rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 70 kilometrenin üzerine çıktı.

Fırtınanın etkisiyle oluşan dalgalar sahildeki işletmelerin balkonlarına kadar ulaştı. Kumsallar dalgaların köpükleriyle kaplandı.

Güneydoğu yönden esen fırtınada, bazı noktalarda ağaçlar devrildi. Belediye ekipleri devrildiği yerden ağaçları ve kırılan dalları kaldırmak için çalışma başlattı.

Gümbet koyunda bir motoryat sahile yakın bir noktada karaya oturdu. Motoryatın kurtarılması için çalışma başlatılacağı belirtildi.

Güvercinlik Mahallesi açıklarında da deniz yüzeyinde zaman zaman havaya yükselen serpintiler dikkati çekti. Yol kenarında duran vatandaşlar o anları fotoğrafladı.

Ortakent Mahallesi'nde bir ağaç kökünden sökülüp devrildi.

Umurça Mahallesi'nde bir minibüs ve otomobilin üzerine otoparklarda kullanılan sundurma, İslamhaneleri Mahallesi'nde de bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Araçlarda büyük çapta hasar meydana geldiği gözlendi.

Marmaris'te piknik yapan kişinin üzerine ağaç devrildi

Marmaris'te meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre rüzgarın hızı saatte 75 kilometreyi aştı.

Keşişleme esen kuvvetli fırtınada Hisarönü Mahallesi'nde Marmaris Belediyesi'ne ait mesire alanında piknik yapan Pınar Ç'nin (24) üzerine ağaç devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının kafa travması olduğu müşahade altına alındığı öğrenildi.

Datça kara yolu Asparan kavşağı mevkisinde bir ağaç yola devrildi.

Bir evin çatısına ağaç devrildi. Evin çatısında hasar oluştu. Kuvvetli fırtına elektrik tellerini de koparttı.

Orhaniye ve Osmaniye mahallelerinde ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü 6 ekiple mahallelerde devrilen ağaçların kaldırılması için çalışmalarını sürdürdü.

Milas

Milas'ın Avşar Mahallesi'nde iki ağacın devrilmesi sonucu yol kapandı. Devrilen ağaçların elektrik tellerini koparması nedeniyle bölgede enerji kesintisi yaşandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, çalışma başlattı.

İlçe merkezinde de fırtına nedeniyle bir çam ağacı devrildi. Ağacın devrilmesi sonucu bir istinat duvarı yıkıldı. Olay sırasında 1 kişi yaralandı. Yaralı vatandaş sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Akgedik Barajı yolunda fırtınanın etkisiyle bir çam ağacının dalları kırılarak yola savruldu. Dalların yolu kapatması nedeniyle ulaşım bir süreliğine durdu.

Yetkililer rüzgarın gece boyunca ve yarın da devam edeceğini bildirdi.