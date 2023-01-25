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Muğla'da husumetli ailelerin silahlı ve bıçaklı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

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Muğla'da husumetli ailelerin silahlı ve bıçaklı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

MUĞLA'da, husumetli 2 aile arasında çıkan kavgada Gelecek Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Adem K. (29), Melihşah Y.'yi (31) ruhsatsız tabancayla vurarak öldürdü.

MUĞLA'da, husumetli 2 aile arasında çıkan kavgada Gelecek Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Adem K. (29), Melihşah Y.'yi (31) ruhsatsız tabancayla vurarak öldürdü. Adem K.'nin babası Hüseyin K. (60) ile kardeşi Berzan K. (21) de bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Milas ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi Sünnetçikuyu Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen 2 ailenin fertleri, bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede tartışma, kavgaya dönüşünce Gelecek Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Adem K., ruhsatsız tabancayla Melihşah Y.'ye ateş etti. Ağabeyinin vurulduğunu gören Ali Osman Y. (28) de evden aldığı bıçakla Adem K.'nin babası Hüseyin K. ile kardeşi Berzan K.'ye saldırdı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Melihşah Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Melihşah Y.'nin cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ağır yaralanan Berzan K. ile babası Hüseyin K. de hastaneye kaldırıldı. Polis, Ali Osman Y.'yi gözaltına alırken, kaçan Adem K.'nin yakalanması için de çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İsmetpaşa Mahallesi Gelecek Partisi Gençlik Muğla Güncel Haberler

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