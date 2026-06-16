Boşanma aşamasındaki eşini vuran sanık yarın hakim karşısında

Haber : Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Hatice K'yı av tüfeğiyle vuran Veli K, yarın hakim karşısına çıkacak. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Hatice K, tedavi sürecinde protez ihtiyacı ve yaşam mücadelesi için destek çağrısında bulundu.

Olay, 25 Ocak'ta Tuzla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Veli K, av tüfeğiyle kahvehaneye girerek boşanma aşamasındaki eşi Hatice K.'ya ateş etti. Saldırıda ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı ve başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Hatice K'nın sol bacağının diz altından ampute edildi.

Soruşturma kapsamında mayıs ayında hazırlanan iddianamede sanığın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanması talep edildi. İddianamede, tehdit içerikli ifadeler, kullanılan silahın niteliği ve olayın gerçekleşme şeklinin birlikte değerlendirildiği belirtildi.

İddianamede Hatice K'nın ifadesinde ise, şüphelinin kendisine boşanmak istediği için izin vermediği, olaydan bir gün önce kendisini şikayet ettiği ve boşanacağını söylediği, bunun üzerine "Benden boşanamazsın, boşanırsan seni öldürürüm" şeklinde tehdit edildiği iddiası yer aldı.

Davanın ilk duruşması, yarın Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

"BU OLAY MAALESEF Kİ BİRÇOK KADININ BAŞINA GELİYOR"

Hastanedeki tedavisi süren Hatice K, duruşma öncesinde yaptığı açıklamada, yaşadığı süreç nedeniyle yürüyemediğini ve protez ihtiyacı bulunduğunu belirterek, destek çağrısında bulundu.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Hatice K, 3 hafta yoğun bakımda kaldığını, tedavisinin hala sürdüğünü söyledi. Hatice K, şunları kaydetti:

"Eşim ayrılmak istediğim için hiçbir şey söylemeden, acımasızca bacaklarımdan av tüfeğiyle beni vurdu. Fethiye hastanelerinde ortopedi servisi olmadığı için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldım. 3 hafta yoğun bakımda yattım. Yoğun bakım sürecinde bacağımın bir tanesi kurtulamadığı için kesildi. Diğer bacağım için de tedavi uyguluyorlar. Ama aldıkları doku tutmuyor. Onun da kesilip kesilmeyeceği hiç belli değil. Bir tanesini kaybettim. Bir tanesinin kurtarılmasını istiyorum. Çektiğim acıları, yaşadığım üzüntüyü herkes anlayabilir. Ama ne kadar anlayabilir? Bu olay maalesef ki birçok kadının başına geliyor. Artık bir dur denilmesini istiyorum. Ailem var, onlar yanımdalar ama çok zor. Yataktan kalkamıyorum. Tekerlekli sandalyeye bile oturamıyorum. Sürekli yatağa mahkumum. O caninin de bana bu yaptığının cezasını çekmesini istiyorum."

"DEVLETTEN DESTEK BEKLİYORUM"

Geleceğine ilişkin endişe yaşadığını belirten Hatice K, "Devletten yardım, destek bekliyorum. Bundan sonra geleceğim ne olacak, onunla ilgili çok endişeliyim. Protez ayak düşünüyoruz ama o bile çok pahalı, 350 bin lira. Benim hiçbir param yok. Benim ailemin bunu karşılayacak bütçesi yok. Doktorlar bana, 'Protez ayakla ayağa kalkabilirsin' dedi ama dar gelirli bir ailenin, durumu olmayan bir ailenin 350 bin lirayı karşılaması çok zor. Bununla ilgili herkesten destek ve yardım bekliyorum. Lütfen sesimi duyun, bana yardım edin, destek olun. Devletimiz, herkes. Bu durumda olmak istemezdim ama artık başka çarem yok. Lütfen yardımlarınızı bekliyorum. Herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

6 AYDIR TEDAVİ GÖRÜYOR

Hatice K'nın avukatı Alev Öztürk ise olayın sistematik şiddet ve tehdit geçmişiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, davanın kadınların yaşam hakkı ve şiddetle mücadele açısından önem taşıdığını söyledi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada da şu ifadeleri kullandı:

"Boşanma aşamasında bulunan müvekkilim, uzun yıllar boyunca şiddete, baskıya ve ölüm tehditlerine maruz bırakılmış, nihayetinde eşi tarafından pompalı tüfekle gerçekleştirilen ağır bir saldırının hedefi olmuştur. Müvekkil saldırı sonucunda bir bacağını kaybetmiş diğer bacağının kurtarılabilmesi için mücadele etmekte ve 6 aydır hastanede tedavisi sürmektedir. Yarın görülecek ilk duruşmada yargı makamlarının yalnızca saldırı anını değil, olayın gerçekleşmesine zemin hazırlayan sistematik şiddet geçmişini, sürekliliğini ve tehditleri birlikte değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü kadınlara yönelik ağır şiddet eylemleri çoğu zaman anlık bir öfke sonucu değil, uzun bir baskı, kontrol ve tehdit sürecinin sonucunda ortaya çıkmaktadır."

"DAVANIN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Davanın takipçisi olacaklarını dile getiren Öztürk, kadın hakları savunucularını yarın görülecek duruşmaya katılması için çağrıda bulunarak, şöyle devam etti:

"Kadınların şiddet içeren ilişkileri sonlandırmak istemeleri, boşanmak istemeleri veya kendi hayatlarına dair kararlar almaları çoğu zaman şiddetin tırmandığı noktaları oluşturmaktadır. Bu nedenle bu dava, yalnızca bir bireye karşı işlenen suçun değil, kadınların temel hak ve özgürlüklerine yönelen bir saldırının değerlendirilmesini gerektirmektedir. Kadınların yaşam hakkını hedef alan her saldırı, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliğine ve hukuk devletine yönelmiş bir saldırıdır. Hiçbir kadın boşanmak istediği, şiddete boyun eğmediği veya kendi hayatına dair kararlar aldığı için ölüm korkusuyla yaşamak zorunda değildir. Bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız, adaletin yalnızca müvekkilim için değil, şiddet karşısında hukuk güvencesi arayan tüm kadınlar için tam olarak tecelli etmesini diliyor ve talep ediyoruz, ayrıca tüm kadın örgütlerine destek ve dayanışma çağrısı yapıyoruz."

Kaynak: ANKA