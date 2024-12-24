Muğla'da Ambulans Helikopter Kazası: Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

(ANKARA)- Sağlık Bakanlığı, Muğla'da düşen ambulans helikoptere ilişkin "Bu ambulans helikopterin uçuşu, Türkiye AIP'si 'Uçuş Planlama' hükümleri kapsamında 'görerek uçuş şartları (VFR)' altında pilot inisiyatifinde gerçekleştirilen bir uçuştur" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanlığı, Muğla'da iki pilot, bir doktor ve bir acil tıp teknisyeninin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

" Sağlık Bakanlığı'nın rutin olarak yürütmekte olduğu sağlık hizmetleri ve tedbirleri kapsamında, 15 helikopter ve 1 uçak ambulansımız ülke çapında farklı noktalarda görevler icra etmektedir. Sağlık tedbiri kapsamda faaliyet gösteren bir ambulans helikopterimiz, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi heliport noktasından 10: 07'de kalkış yapmasını müteakip söz konusu hastane binasına çarparak düşmüştür.

Bu ambulans helikopterin uçuşu, Türkiye AIP'si 'Uçuş Planlama' hükümleri kapsamında 'görerek uçuş şartları' (VFR) altında pilot inisiyatifinde gerçekleştirilen bir uçuştur. Yaşanan kaza kırıma ilişkin Bakanlığımızca iki müfettiş görevlendirilmiş olup adli ve idari soruşturmalar, titizlikle yürütülmektedir. İnceleme sonuçları ortaya çıktıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır."