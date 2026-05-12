Muaythai sporuna ilgi; gençler hem kendini savunuyor hem geleceğini inşa ediyor

MUAYTHAİ Milli Takımlar Antrenörü Yasin Urlu, gençlerin spora ilgisinin her geçen gün arttığını belirterek, disiplinli antrenman süreçleri ve aile desteğiyle yetenekli sporcuları keşfedip, milli takıma kazandırdıklarını söyledi. Muaythainin yalnızca bir dövüş sporu olmadığını vurgulayan Urlu, bu branşın gençlere öz güven kazandırdığını, kendini savunma becerisi geliştirdiğini ve teknoloji bağımlılığı ile kötü alışkanlıklardan uzaklaşmalarına yardımcı olduğunu ifade etti.

Antalya'da son yıllarda dövüş sporlarına ilgi artarken, muaythai özellikle gençler arasında en çok tercih edilen branşlardan biri haline geldi. Fiziksel dayanıklılık, disiplin ve öz güven kazandıran bu spor dalı, aynı zamanda gençleri teknoloji bağımlılığı ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmasıyla öne çıkıyor. Spor salonlarında artan katılım, muaythainin sadece profesyonel hedefler için değil; hobi ve sağlıklı yaşam amacıyla da tercih edildiğini ortaya koyuyor.

'BU SPORU SEVEREK YAPIYORLAR'

Muaythai Milli Takımlar Antrenörü Yasin Urlu, gençlerin spora yönelmesinin toplumsal açıdan önemli bir kazanım olduğunu belirterek, düzenli ve disiplinli çalışmalarla yetenekli sporcuları keşfedip milli takıma kazandırdıklarını ifade etti. Urlu, "Görüntülerde de olduğu gibi oldukça kalabalık bir ortamdayız. Bu da muaythaiye ilginin ne kadar arttığını gösteriyor. Gençlerimiz bu sporu severek ve isteyerek yapıyor. Bu bizim için çok önemli" dedi.

'MİLLİ SPORCULARI DİSİPLİN VE YETENEĞE GÖRE SEÇİYORUZ'

Sporcuların seçilme sürecine değinen Urlu, "Milli sporcu adaylarını belirlerken sadece yetenek değil; aynı zamanda disiplin, çalışma azmi ve teknik kapasiteyi de göz önünde bulunduruyoruz. İlk 1-2 aylık süreçte sporcularımızı detaylı şekilde gözlemliyoruz. Bu süreçte antrenmanlara devamlılıkları, öğrenme hızları ve uyumları bizim için belirleyici oluyor" diye konuştu. Ailelerle sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Urlu, "Yetenekli sporcularımızın aileleriyle birebir görüşmeler yapıyoruz. Bu sporun uzun bir yolculuk olduğunu anlatıyoruz. Aileler de büyük bir güvenle çocuklarını bize emanet ediyor. Biz de bu güveni boşa çıkarmamak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

'AMACIMIZ SADECE SPORCU DEĞİL, SAĞLIKLI BİREYLER YETİŞTİRMEK'

Muaythainin gençler üzerindeki olumlu etkilerine dikkati çeken Urlu, "Bizim amacımız sadece şampiyon sporcular yetiştirmek değil. Aynı zamanda topluma faydalı, öz güveni yüksek, disiplinli bireyler yetiştirmek istiyoruz. Bu spor gençlere sorumluluk duygusu kazandırıyor. Aynı zamanda beden sağlıklarını koruyor ve yaşlanmayı geciktiren bir yaşam tarzı sunuyor. Günümüzde gençler maalesef bilgisayar ve telefon başında çok fazla vakit geçiriyor. Bu da onları hem fiziksel hem de psikolojik olarak olumsuz etkiliyor. Biz onları spor salonlarına çekerek kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'KENDİMİ SAVUNMAK VE GÜÇLENMEK İÇİN BAŞLADIM'

16 yaşındaki Ecrin Berfin Oktay, muaythai ile tanışma hikayesini anlatarak, "Gazi Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Bu spora arkadaşlarımla birlikte başladım. Özellikle kendimi savunmak amacıyla tercih ettim. Günümüzde çevre şartları çok güvenli değil, bu yüzden bir kız olarak kendimi koruyabilmek benim için önemliydi. Başlangıçta hobi olarak düşünüyordum ama hocamın desteğiyle kendimi geliştirdim ve şampiyonalara katılmaya başladım. Başarı elde ettikçe motivasyonum arttı. Benden etkilenen birçok arkadaşım bu spora başladı. Onlara cesaret verdim diyebilirim. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor" dedi.

'SPOR SOSYALLEŞMEMİ SAĞLADI'

Okul ve sporu birlikte yürütmenin zor olmadığını dile getiren Oktay, "Aksine spor bana daha iyi geliyor. Burada farklı insanlarla tanışıyorum, farklı bir ortam ve kültür görüyorum. Evde telefonla vakit geçirmek yerine buraya gelmek benim için çok daha faydalı" diye konuştu.

'9 YILDIR BU SPORUN İÇİNDEYİM'

15 yaşındaki İrem Tekdaş ise küçük yaşta başladığı muaythaide önemli başarılara imza attığını belirterek, "Hızır Reis Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Bu spora amcam ve babam sayesinde başladım. 9 yıldır aktif olarak devam ediyorum. Antalya birinciliklerim ve okul birinciliğim var. 2023 yılında Avrupa ikincisi oldum, aynı yıl minikler kategorisinde dünya birinciliği elde ettim. Bu başarılar beni daha da motive etti. İleride antrenör olmak ve kendi spor salonumu açmak istiyorum. Hem kız hem erkek öğrencilerime kendilerini savunmayı öğretmek istiyorum" dedi. Ailesini ve çevresini de spora teşvik ettiğini belirten Tekdaş, "Başta bana inanmayanlar şimdi destek oluyor. Onları da salona getiriyorum, spora yönlendirmeye çalışıyorum" diye konuştu.

'SPOR BENİ MUTLU EDİYOR'

11 yaşındaki Ömer Faruk Gökkaya da küçük yaşta spora başladığını belirterek, "6'ncı sınıfa gidiyorum. Babamın yönlendirmesiyle başladım. Daha önce farklı dövüş sporlarıyla da ilgilendim. Aynı zamanda satranç ve yüzmeye de gidiyorum. Akdeniz bölgesinde yapılan yarışmada minikler kategorisinde üçüncü oldum. Bu beni çok mutlu etti. Birçok arkadaşım spor yapmıyor. Onlara mutlaka başlamalarını söylüyorum. Spor beni hem mutlu ediyor hem de daha disiplinli olmamı sağlıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı