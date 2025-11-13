MSB: Uçağın düşme nedeni inceleme sonrası açığa çıkacak

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Gürcistan- Azerbaycan sınırında, askeri kargo uçağının düşme nedeninin kaza kırım incelemesi sonrası açıklığa kavuşacağını bildirdi. Bakanlık, "Eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır. Bahse konu uçakların bakımları ülkemiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Düşen uçağın planlı gövde, motor ve pervane bakımlarının zamanında yapıldığı, en son bakımının 11 Eylül-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapıldığı tespit edilmiştir" açıklamasını yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu, operasyon bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edildiğini, Suriye Harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğunun 720 kilometreye ulaştığını kaydetti. Tuğamiral Aktürk, hudut güvenliğine ilişkin de hafta boyunca yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 244 kişinin yakalandığını, 707 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini, böylece, yıl içerisinde sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 8 bin 545, hududu geçemeden engellenen kişi sayısının da 57 bin 345 olduğunu bildirdi. Aktürk, Hakkari hudut hattında 32 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini de ifade etti.

'BÖLGESEL BARIŞ İÇİN DESTEK VERMEYE HAZIRIZ'

Tuğamiral Aktürk, Gazze'de tesis edilen ateşkesin kalıcı hale getirilmesine ve Gazze'nin yeniden imarını temin edecek uluslararası girişimlere ilkeli ve yapıcı katkılarını sürdürdüklerini belirterek, "Bu çerçevede, ABD öncülüğünde kurulmakta olan Sivil-Asker Koordinasyon Merkezi'nin, insani yardımların kesintisiz ve güvenli şekilde ulaştırılmasına hizmet edecek şekilde, uluslararası hukuk ve insani ilkeler temelinde çalışması önem taşımaktadır. Birleşmiş Milletler nezdinde tesis edilecek Uluslararası İstikrar Gücü'ne ilişkin önceliğimiz de bölgedeki sivillerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesini sağlayacak uluslararası güvencelerin oluşturulmasıdır. Bu süreçte uluslararası toplumun ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini, bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacak her yapıcı çabaya destek vermeye hazır olduğumuzu bir kere daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, genel maksat helikopteri projesi kapsamında 6'ncı T-70 helikopterin muayene ve kabul faaliyetleri sonrası Hava Kuvvetleri envanterine girdiğini, Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatının tamamlandığını belirtti.

'SABIR DİLİYORUZ'

Tuğamiral Aktürk, Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağına ilişkin, "8 Kasım Zafer Günü kapsamında uçuş yapan F-16'larımızın bakım ekibini ülkemize getirmek maksadıyla Azerbaycan'dan havalanan ve uçuş ekibi ile birlikte 20 personelimizin bulunduğu C-130 tipi askeri kargo uçağımız, 11 Kasım'da Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşmüştür. Yaşanan elim hadisede, 20 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır. Düşen uçakta hayatını kaybeden aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlık kaynakları tarafından yapılan açıklamada da "Bakanlığımızca, şehit verilen bu gibi olaylarda öncelikle arama-kurtarma çalışmaları yürütülmekte; şehit personelin naaşına ulaşılmasını müteakip, içerisinde sağlık personelinin de yer aldığı bir heyet tarafından, aile bireylerine (anne, baba ve evli ise eşine) eş zamanlı olarak bilgi verilmektedir. Bu husus benzer tüm olaylarda standart olarak işletilmektedir. Bu kapsamda, olayla ilgili sağlıklı bilgilendirme yapılması ve ailenin içinde bulunacağı hassas ruhsal durum sebebiyle ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla, şehidin kimlik bilgileri, aileye bilgi verilene kadar herhangi bir kişi veya kurumla paylaşılmamaktadır. Hiçbir anne-baba evladının, hiçbir eş eşinin, hiçbir evlat annesinin veya babasının şehadetini sosyal medya ya da televizyondan öğrenmemelidir. Gürcistan ve Azerbaycan yetkilileriyle koordineli olarak başlatılan arama-kurtarma faaliyetleri devam ederken; resmi açıklama yapılmadan, sosyal medya kullanıcıları tarafından yasal olmayan yollarla temin edilen şehitlerin kimlik bilgileri paylaşılmıştır. Şehitlerimizin kimlik bilgilerini resmi açıklamalar yapılmadan önce paylaşan hesaplar tespit edilmiş olup, haklarında suç duyurusunda bulunulmuştur. Şehit ailelerinin acısını bile umursamadan şehit bilgilerini ilk paylaşma yarışına giren bu tür sosyal medya arsızlarına karşı yaptırımların yetersiz olduğu da maalesef bir gerçektir" denildi.

'13.50'DEN SONRA RADYO VE RADAR TEMASI KESİLDİ'

Açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına ait 68-1609 kuyruk numaralı C-130E tipi ulaştırma uçağının 11 Kasım saat 09.02'de Kayseri'den Azerbaycan'ın Gence iline personel ve malzeme nakli göreviyle havalandığı, saat 11.06'da Gence'ye emniyetli şekilde iniş yaptığı belirtilerek, "Zafer Günü etkinlikleri kapsamında Azerbaycan'da uçuş yapan F-16'larımızın 10 kişilik bakım ekibi ve muhtelif uçak bakım malzemesini getirmek maksadıyla 13.15'te 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na (Merzifon) intikal için toplam 20 personel ile tekrar kalkmıştır. Kalkış sonrası saat 13.50'de Tiflis Hava Trafik Kontrol Merkezi ile son kez telsiz teması kurulmuş, bu saatten sonra uçakla radyo ve radar teması kesilmiştir. Akabinde Tiflis Hava Trafik Kontrol Merkezi tarafından yapılan çağrılara herhangi bir yanıt alınamamıştır. Saat 14.34'te, TUAF 543 çağrı kodlu uçağımızın Tiflis'in güneyinde Azerbaycan-Gürcistan sınırında henüz bilinmeyen bir sebeple düştüğü bilgisi alınmıştır" denildi.

'BÖLGE 17.00'DE EMNİYETE ALINDI'

Olayın öğrenilmesiyle birlikte arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamlarıyla koordineli olarak başlandığı dile getirilerek, "Eş zamanlı olarak bir insansız hava aracımız bölgeye gönderilmiştir. Gürcistan arama kurtarma ekipleri tarafından 15.02'de uçağın enkazına ulaşılmış, kaza kırım heyetimizin inceleme yapması maksadıyla bölge 17.00'de emniyete alınmıştır. Sayın Bakanımız, enkaz arama kurtarma çalışmaları hakkında Gürcistan Savunma Bakanı, Azerbaycan Savunma Bakanı ve Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ile görüşmeler yapmıştır. Bölgeye intikal ettirilen arama kurtarma ve kaza kırım ekibimiz; düşen uçağımızın enkazında arama kurtarma faaliyetine hızlı reaksiyon göstererek tüm imkanlarını seferber eden Gürcistan arama kurtarma ekipleriyle birlikte koordineli olarak 12 Kasım 06.30'da başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

'BUGÜN ÜLKEMİZE GETİRİLMELERİ PLANLANMAKTA'

Bakanlık açıklamasında, yapılan incelemede uçakta bulunan 20 askerin şehit olduğunun anlaşıldığı belirtilerek, "Şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın aziz naaşlarına ulaşılmış, bugün ülkemize getirilmeleri planlanmaktadır. Şehitlerimizin aziz naaşları ülkemize getirilmesini müteakip yapılacak tören sonrası defin yerlerine uğurlanacaktır. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır. Sonucun en kısa zamanda alınabilmesi için çalışmalarımız sürdürülmektedir. Enkaz arama kurtarma çalışmalarında hızlı reaksiyon göstererek tüm imkanlarını seferber eden Gürcistan ve Azerbaycan makamlarına teşekkür ediyoruz. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

Uçakta mühimmat bulunup bulunmadığına ilişkin, "Uçağımızda personel ve uçak bakım malzemesi bulunmaktaydı. Uçakta mühimmat yoktu. Devam eden kaza kırım incelemesi sonrası olayın meydana geliş sebebi açıklığa kavuşacaktır. Bahse konu uçak 21 Ocak 2012 tarihinde Suudi Arabistan'dan satın alınmış, bakımlarının yapılmasını müteakip 2014 yılında envantere alınmıştır. Modernizasyonu yapılarak, 2022 yılından itibaren kullanıma verilmiştir. Bu tarihten günümüze kadar düzenli bakımlarla hizmette kullanılmıştır. Ancak iddia edildiği gibi kullanıcı ülke tarafından hizmet dışına çıkarılan değil, ihtiyaç fazlası uçaktır. C-130 uçakları Suudi Arabistan tarafından da kullanılmaya devam etmektedir. Eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır. Bahse konu uçakların bakımları ülkemiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. C-130 uçakları halihazırda 70'ten fazla ülkede aktif olarak kullanılmaktadır. Düşen uçağın bakım geçmişi incelendiğinde; uçağa Erciyes Aviyonik modernizasyonu uygulandığı, planlı gövde, motor ve pervane bakımlarının zamanında yapıldığı, en son bakımının 11 Eylül-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapıldığı tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

'KARAKUTU ANKARA'DA İNCELEMEYE ALINDI'

Karakutu ile ilgili de "Düşen uçağımıza ait karakutu olarak tabir edilen FDR (FLIGHT DATA RECORDER ve CVDR (COCKPIT VOICE DATA RECORDER) cihazları incelenmek maksadıyla ülkemize getirilmiş, Ankara'da incelemeye alınmıştır" denildi.

Envanterdeki diğer C-130 uçaklarının uçuşları ile ilgili de "Uçaklarımızın uçuşları 12 Kasım 2025 itibarıyla tedbiren durdurulmuştur. Detaylı olarak tüm teknik incelemeler yapılıp kontrolleri sonrasında incelemesi tamamlanan uçakların uçuşları tekrar başlayacaktır" bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, radar kayıtlarında aynı dakikalarda bölgede bir helikopterin tespit edildiği iddiasıyla ilgili de "Uçağımız düştükten sonra bölgeye giden ve uçağımızla irtibat sağlamaya çalışan Gürcistan'a ait helikopter" açıklamasını yaptı.