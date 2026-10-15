MSB, Türk ve Yunan deniz heyetlerinin 2026 planı kapsamında görüştüğünü bildirdi

MSB, Türk ve Yunan deniz heyetlerinin 2026 planı kapsamında görüştüğünü bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSB, Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler 2026 Uygulama Planı kapsamında Yunanistan Deniz Kuvvetleri heyetinin Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Erhan Aydın'ı ziyaret ettiğini bildirdi. Ardından Tuğamiral Gökçen Fırat başkanlığında heyetler arası görüşme yapıldı.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye- Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler 2026 Yılı Uygulama Planı kapsamında, Yunanistan Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Tuğamiral Nektarios Gogos başkanlığındaki heyetin Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Erhan Aydın'ı ziyaret ettiğini, ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre "Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler 2026 Yılı Uygulama Planı" kapsamında, Yunanistan Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Tuğamiral Nektarios Gogos başkanlığındaki heyet, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Erhan Aydın'a makam ziyaretinde bulundu.
Ziyaretin ardından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetim Başkanı Tuğamiral Gökçen Fırat başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.