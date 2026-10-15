Haberler

MSB, Türk ve Yunan deniz heyetlerinin 2026 planı kapsamında görüştüğünü bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSB, Türk ve Yunan deniz heyetlerinin 2026 planı kapsamında görüştüğünü bildirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MSB, Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler 2026 Uygulama Planı kapsamında Yunanistan Deniz Kuvvetleri heyetinin Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Erhan Aydın'ı ziyaret ettiğini bildirdi. Ardından Tuğamiral Gökçen Fırat başkanlığında heyetler arası görüşme yapıldı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye- Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler 2026 Yılı Uygulama Planı kapsamında, Yunanistan Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Tuğamiral Nektarios Gogos başkanlığındaki heyetin Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Erhan Aydın'ı ziyaret ettiğini, ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre "Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler 2026 Yılı Uygulama Planı" kapsamında, Yunanistan Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Tuğamiral Nektarios Gogos başkanlığındaki heyet, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Erhan Aydın'a makam ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetim Başkanı Tuğamiral Gökçen Fırat başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA
İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor

İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor
Sarıyer’de stüdyoda mahsur kalan Demet Özdemir botla kurtarıldı

Stüdyoda mahsur kalan ünlü oyuncu botla kurtarıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes Ahmet Çakar'ın o sözlerini konuşuyor! Harfi harfine çıktı

Tahtaya yazıp günler öncesinden uyarmıştı! Maalesef dedikleri çıktı

Uçağın adı da dikkat çekici! İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı

İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı
Türk plakalı tırdan servet çıktı! Bulgaristan hemen el koydu

Türk plakalı tırdan servet çıktı! Tüm para komşuya kaldı
İstanbul'da 3 ilçeyi birbirine bağlayan bölgenin kara bağlantısı kesildi! Görüntüler vahim

3 ilçeyi birbirine bağlayan bölgenin kara bağlantısı kesildi
Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Atamalar yapıldı! İşte dev derbinin hakemi
MASAK şüpheli işlem kriterlerini belirledi! O hesaplar anında kapatılacak

Bu mesajı atan akraban bile olsa aman dikkat! Hesap anında kapatılacak
5 bin kişilik kız yurdunu reklam yaptı! Kafesi mühürlendi

Kız yurdu skandalı! İstanbul'daki kafe jet hızıyla mühürlendi