Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, "Hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, güvenliğin 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede tesis edildiği hudutlarımızda ise 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 475 şahıs yakalanmış, 1337 şahıs hududu geçemeden engellenmiştir." ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, "NATO EDGE 2026" faaliyeti kapsamında İzmir Fuar Merkezi'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder ile 13 Kasım'da görevi başında rahatsızlanarak şehit olan Mühimmat Er Kağan Öcal'a Allah'tan rahmet diledi.

Bu yıl Genelkurmay Başkanlığı koordinatörlüğünde NATO EDGE 2026'nın düzenlendiğini belirten Aktürk, "30'u yerli olmak üzere toplam 284 firmanın yer aldığı etkinlik, bugüne kadar düzenlenen NATO EDGE faaliyetleri arasında hem firma hem de katılımcı sayısı bakımından en yüksek katılıma ulaşmıştır. Etkinlikte, NATO'nun değişen güvenlik ortamına yönelik teknolojik ihtiyaçları, savunma sanayisi ile işbirliği imkanları ve yenilikçi teknolojilerin askeri kabiliyetlere dönüştürülmesine yönelik çalışmalar ele alınmaktadır." diye konuştu.

Bu kapsamda, uydu muhaberesi, bulut teknolojileri, siber güvenlik, birlikte çalışabilirlik ve yapay zeka başta olmak üzere savunma ve güvenlik alanındaki güncel teknolojik gelişmelerin değerlendirildiğini söyleyen Aktürk, üst düzey NATO yetkilileri ile savunma sanayisi ve teknoloji şirketlerinin temsilcilerinin çeşitli panel ve oturumlarda bilgilerini paylaştığını belirtti.

Aktürk, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Etkinlikte, askeri kullanıcıların tecrübelerinin savunma sanayisinin bilgi birikimi ve üretim gücüyle buluşturulması, geliştirilen sistemlerin harekat ihtiyaçları doğrultusunda iyileştirilmesi ve gelecekteki tedarik imkanlarının değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO EDGE 2026'nın, Türk savunma sanayisi firmalarının NATO nezdindeki görünürlüğünün artırılmasına, uluslararası işbirliği fırsatlarının geliştirilmesine ve firmalarımızın NATO tedarik süreçlerine katılımının güçlendirilmesine önemli katkılar sağlaması beklenmektedir. Bu vesileyle, ülkemizin NATO bünyesindeki savunma ve teknoloji alanındaki işbirliğine verdiği önemin somut göstergelerinden biri olan NATO EDGE 2026'nın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Terörle mücadele

Aktürk, Türkiye'nin savunma ve güvenliği için çalışan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği görev ve faaliyetlere devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda yapılan çalışmalara da değinen Aktürk, şu bilgileri verdi:

"Hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, güvenliğin 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede tesis edildiği hudutlarımızda ise 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 475 şahıs yakalanmış, 1337 şahıs hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 16 bin 321, engellenen kişi sayısı da 64 bin 233 olmuştur. Ayrıca bu hafta içerisinde Edirne ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 74 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir."

Barış ve istikrara katkılar

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, uluslararası görevler ve ikili ilişkiler kapsamında geniş bir coğrafyada barışın tesisi ile istikrarın sürdürülmesine katkı sunmaya devam ettiğine işaret etti.

Buna ilişkin çalışmalara da değinen Aktürk, şöyle devam etti:

"Türkiye-Kuzey Makedonya Hava Kuvvetleri 9'uncu Karargah Görüşmeleri kapsamında Kuzey Makedonya heyeti tarafından 16-20 Kasım'da, eğitim ve işbirliği faaliyetleri kapsamında ise Irak Hava Kuvvetleri Komutanlığından bir heyet tarafından 14-21 Kasım tarih aralığında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ziyaret gerçekleştirilmekte, Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı kapsamında, Türkiye ve Yunanistan Doğal Afet Kurtarma Birliği Teşkiline Yönelik Çalışma Grubu Toplantısı 17-20 Kasım'da Atina'da devam etmektedir. Ayrıca, 23-27 Kasım tarihleri arasında Mısır'da 2'nci Türkiye-Mısır Deniz Kuvvetleri İşbirliği Toplantısı icra edilecektir."

İsrail

Aktürk, uluslararası toplumun gözleri önünde Filistin'de yaşanan insanlık dramının her geçen gün ağırlaşmakta olduğunu dile getirdi.

Bugüne kadar 75 binden fazla sivili katleden İsrail'in, bilinçli olarak hastaneleri, okulları ve kampları bombalayarak Filistin halkını insani yaşam şartlarından mahkum bırakmaya devam ettiğini anımsatan Aktürk, şunları söyledi:

"Son olarak Han Yunus'taki Nasser Hastanesine düzenlenen saldırı, uluslararası hukukun bir diğer ihlalidir. Filistin halkının güvenliği ve barış ve istikrarın tesisi için uluslararası toplumun gerekli adımları atması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Bu vesileyle, Kardeş Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38'inci yıl dönümünü kutluyoruz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin tesisine yönelik desteğimiz devam etmektedir."

Eğitim ve tatbikatlar

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ulusal ve uluslararası eğitim ile tatbikat faaliyetleriyle harekat kabiliyetini geliştirmeye, modern harp yeteneklerini ileri seviyeye taşıyarak etkinlik ve caydırıcılığını artırmaya devam ettiğini bildirdi.

Tuğamiral Aktürk, bu kapsamda İngiltere'de düzenlenen "Dynamic Mastermind-2026 Tatbikatı"nın bugün, Doğu Akdeniz'de icra edilen "Mavi Balina" ile Azerbaycan'da gerçekleştirilen "Sonsuzluk" tatbikatlarının yarın, Bulgaristan'da düzenlenen "NATO Tracia Tatbikatı"nın 26 Kasım'da, Polonya'da gerçekleştirilen "NATO Noble Jolt Lojistik Tatbikatı"nın ise 27 Kasım'da tamamlanacağını bildirdi.

Somali Deniz Görev Grubu faaliyetlerine destek sağlamak ve Somali'ye lojistik nakliyat gerçekleştirmek maksadıyla bölgede bulunan TCG Göksu, TCG Gelibolu ve TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş gemilerinin 20 Kasım'da Türkiye'ye dönüş intikaline başlamasının planlandığını aktaran Aktürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca, bugün muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Karadeniz'de eğitim uçuşu gerçekleştirilecek, 19 Kasım-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek Mısır Taktik Liderlik Programı Eğitimi kapsamında ise 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızdan 3 F-16 uçağımızın Mısır'a intikali sağlanacaktır. Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında, Milli Savunma Üniversitemiz tarafından 27-28 Kasım'da Mersin'de düzenlenecek Batı Akdeniz Kariyer Fuarı'na katılım sağlanacaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında bu yıl içerisinde şehit ve gazi ailelerimiz, gazilerimiz, öğrencilerimiz, personelimiz ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde toplam 67 bin 796 fidan dikilmiştir."

Envantere giren silah sistemleri

Aktürk, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerinin artırılması çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Bu kapsamda, geçen hafta içerisinde Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda Zırhlı Tanksavar Aracı-UMTAS CİRİT (ZTA-UC) Silah Sistemi ile Sırt Tipi Karıştırma Sistemi'nin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını belirten Aktürk, "MKE tarafından geliştirilen, mayınlı arazilerde geçit açmak amacıyla karada kullanılan ALPAY sisteminin ilk hava versiyonu ALPAY-D'nin, piyade birliklerinin güvenli geçişini sağlamak üzere insansız hava aracıyla görev yapmasına yönelik saha testleri başarıyla tamamlanmıştır." dedi.

Öğrenci ve personel temini

Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin işlemlerinin planlamalara uygun şekilde yürütüldüğünü söyledi.

"Türk Silahlı Kuvvetlerine En Az Dört Yıl Süreli Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2026 Yılı Bando Sınıfı Muvazzaf Astsubay Adayı Temini" ile "Türk Silahlı Kuvvetlerine Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2026 Yılı Muvazzaf Astsubay Temini" başvurularının 23 Kasım'da sonlanacağını belirten Aktürk, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Engelli ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlardan Sürekli İşçi Temini başvuruları ise 23-27 Kasım tarihleri arasında alınacaktır. Sonuç olarak bağımsızlığımızın, bölünmez bütünlüğümüz ile milli birlik ve beraberliğimizin güvencesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, karada, denizde ve havada ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya ve kendisine tevdi edilen tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edecektir. Bu vesileyle, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Millet Mektepleri Başöğretmenliği' ünvanı verilişinin 98'inci yıl dönümünü şimdiden kutluyor, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehit olan ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

(Sürecek)

Kaynak: AA