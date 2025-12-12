MSB: SDG terör örgütünün zaman kazanma çabaları boşunadır

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonuna ilişkin, "SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatı'na rağmen Suriye ordusuna entegre olmak yerine faaliyetlerine devam etmesi, Suriye'de tesis edilmeye çalışılan istikrar ve güven ortamına zarar vermeyi sürdürmektedir. Bazı ülkelerin eylem ve söylemleri ile terör örgütü SDG'yi entegre olmama, silah bırakmama konusunda cesaretlendirdiği görülmektedir. SDG terör örgütünün zaman kazanma çabaları da boşunadır. Entegrasyondan başka seçenek sonuç vermeyecektir" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta haftalık faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, terörle mücadele operasyonları kapsamında 4-12 Aralık tarihleri arasında 4 PKK'lı teröristin teslim olduğunu belirterek, "Sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu Menbic'de imha edilen 4 kilometre tünel ile birlikte, 732 (Tel Rıfat: 302/Menbic 430) kilometreye ulaşmıştır" diye konuştu.

3'Ü TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU 235 KİŞİ YAKALANDI

Hudut güvenliğine ilişkin çalışmalar hakkında da bilgi veren Tuğamiral Zeki Aktürk, "Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 235 kişi yakalanmış, 2 bin 315 kişi ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 491, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 62 bin 863 olmuştur. Ayrıca dönem içerisinde (4-12 Aralık) Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 82 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" dedi.

SIRT TİPİ KARIŞTIRMA SİSTEMİ ENVANTERE ALINDI

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modern ve etkin savunma kapasitesinin yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle geliştirilmesi çalışmalarına devam edildiğini belirterek, "Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda; Sırt Tipi Karıştırma Sistemi (KARSİS) ile sensör keşif, radar ve komuta araçları muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Ayrıca hafta içerisinde Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketimiz tarafından çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır. Dost ve kardeş Azerbaycan ile savunma sanayisi alanındaki somut ve stratejik adımlarımızın bir yansıması olarak MKE şirketimiz tarafından, Azerbaycan'da 'Makine ve Kimya Azerbaijan (MKA)' adıyla kurulan ve yurt dışındaki ilk iştiraki olma özelliği taşıyan şirketimiz faaliyetlerine başlamıştır. Bu vesileyle 'Biz bir millet, iki devletiz' ilkesiyle Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin temelini atan Azerbaycan'ın milli lideri merhum Haydar Aliyev'i, vefatının 22'nci yılında rahmet ve saygıyla anıyoruz. Diğer yandan Açık Deniz Karakol Gemisi İnşa Projesi kapsamında inşa edilen bir geminin Romanya'ya satışının ardından satılan gemiden daha üstün özelliklere sahip olacak olan Seferihisar, İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda inşa edilerek Deniz Kuvvetlerimize teslim edilecektir" dedi.

'FERDİ OLARAK ENTEGRE OLMASINI BEKLİYORUZ'

Tuğamiral Aktürk'ün sunumunun ardından bakanlık tarafından güncel konulara ilişkin açıklama yapıldı. Terör örgütü SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonuna ilişkin, "Bu konudaki duruşumuzu Sayın Bakanımız, dün Meclis Genel Kurulu'nda icra edilen Bakanlığımızın bütçe görüşmelerinde açık olarak ifade etmiştir. Bunun yanında SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatı'na rağmen Suriye ordusuna entegre olmak yerine faaliyetlerine devam etmesi, Suriye'de tesis edilmeye çalışılan istikrar ve güven ortamına zarar vermeyi sürdürmektedir. Bazı ülkelerin eylem ve söylemleri ile terör örgütü SDG'yi entegre olmama, silah bırakmama konusunda cesaretlendirdiği görülmektedir. SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatı çerçevesinde, Suriye ordusuna birlik olarak değil, ferdi olarak entegre olmasını beklediğimizi daha önce de ifade ettik. SDG terör örgütünün zaman kazanma çabaları da boşunadır. Entegrasyondan başka seçenek sonuç vermeyecektir" denildi. Geçen hafta TSK'nın Suriye'deki faaliyetlerine ilişkin görüntüler üzerinden operasyon hazırlığı yapıldığına dair iddialarda bulunulmasıyla ilgili de "Görüntülere yansıyan faaliyetlerimiz, rutin birlik değişim faaliyetleridir. Burada asıl takip edilmesi gereken TSK'nın hareketliliğinden ziyade terör örgütü SDG'nin durumu ve Suriye Ordusu'nun faaliyetleridir" ifadelerine yer verildi.

'F-35 PROJESİNDE İSTİŞARELER DEVAM ETMEKTEDİR'

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barack'ın S400 ve F-35 ile ilgili açıklamalarına ilişkin de "Ülkemizin hava savunma kabiliyetini yerli ve milli sistemlerle güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız planlandığı şekilde sürmektedir. Son günlerde gündeme getirilen S-400 Hava Savunma Sistemi ile ilgili yeni bir gelişme bulunmamaktadır. F-35 tedarikine ilişkin ABD'li muhataplarımızla yürütülen diplomatik temas ve görüşmeler sürmekte, F-35 tedariki konusundaki yaptırım ve engellerin kaldırılması ve ülkemizin programa yeniden dahil edilmesi için istişareler devam etmektedir. F-35 projesine yönelik sürecin, müttefiklik ruhu çerçevesinde, karşılıklı diyalog ve yapıcı istişareyle ele alınmasının iki ülke ilişkilerine olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir" denildi.

'EUROFİGHTER'LAR MODERNİZASYONDAN SONRA ÜLKEMİZE GETİRİLECEK'

Bakanlık, Eurofighter tedarikine ilişkin de "Sayın Cumhurbaşkanımızın imza töreninde ifade ettiği gibi Birleşik Krallık'tan tedarik edilecek yeni üretim uçakların teslimatı başlayıncaya kadar ara çözüm olarak Katar ve Umman'dan 12'şer adet uçak alınması planlanmaktadır. Katar'dan alınacak uçaklar sözleşmenin imzalanmasını müteakip, Umman'dan tedarik edilecek uçaklar ise yapılması planlanan modernizasyon faaliyetlerinin ardından ülkemize getirilecektir" açıklamasını yaptı.