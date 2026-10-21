MSB: "Katar'ın başkenti Doha'da Katar, Endonezya, Pakistan ve Türkiye savunma bakanlıkları arasında çok taraflı 'Bedir Mutabakat Zaptı' imzalandı"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSB: "Katar'ın başkenti Doha'da Katar, Endonezya, Pakistan ve Türkiye savunma bakanlıkları arasında çok taraflı 'Bedir Mutabakat Zaptı' imzalandı"
MSB: " Katar'ın başkenti Doha'da Katar, Endonezya, Pakistan ve Türkiye savunma bakanlıkları arasında çok taraflı 'Bedir Mutabakat Zaptı' imzalandı"
Kaynak: AA