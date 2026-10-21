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MSB: "Katar'ın başkenti Doha'da Katar, Endonezya, Pakistan ve Türkiye savunma bakanlıkları arasında çok taraflı 'Bedir Mutabakat Zaptı' imzalandı"

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MSB: "Katar'ın başkenti Doha'da Katar, Endonezya, Pakistan ve Türkiye savunma bakanlıkları arasında çok taraflı 'Bedir Mutabakat Zaptı' imzalandı"

MSB: " Katar'ın başkenti Doha'da Katar, Endonezya, Pakistan ve Türkiye savunma bakanlıkları arasında çok taraflı 'Bedir Mutabakat Zaptı' imzalandı"

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
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