Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teğmenlerle ilgili MSB'den yeni açıklama: Gereken işlem yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde gerçekleşen kılıçlı yeminin her yönüyle büyük bir titizlik ve hassasiyetle araştırıldığını, inceleme sonucundaki tespitlere göre disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemlerin yapılacağını açıkladı.

MSB Basın ve Halka İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bakanlıkta basın toplantısı düzenledi. Aktürk, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 95 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak'tan bugüne kadar 983'ü Irak'ın, 980'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1963 olduğunu söyledi. Aktürk, 2 ve 9 Eylül'de Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan toplam 41 hedefin başarıyla imha edildiğini belirtti. Aktürk, yerli ve milli mühimmat kullanılarak gerçekleştirilen harekatlarda ilk belirlemelere göre 27 teröristin etkisiz hale getirildiğini, hedeflerdeki etki kıymetlendirmesinin devam ettiğini kaydetti. Aktürk, bu hafta ayrıca Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin daha Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu belirtti.

YASA DIŞI GEÇİŞTE 493 KİŞİ YAKALANDI

Tuğamiral Aktürk, hudut güvenliğine yönelik "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 493 şahıs yakalanmıştır. 1545 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 6'sı terör örgütü mensubudur. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10 bin 91'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 75 bin 332 olmuştur" diye konuştu. Orman yangınlarla ilgili yapılan çalışmalara değinen Aktürk, "İnsani yardım faaliyetleri ile orman yangınları başta olmak üzere afetlerle mücadeleye destek vermeye devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; son olarak 7-8 Eylül tarihlerinde Menteşe/Muğla'da olmak üzere bugüne kadar 31 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 102 helikopter ile 2 bin 974 sorti yaparak katkı sağlamıştır" dedi. Tuğamiral Aktürk'ün sunumu sonrası MSB kaynakları, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynaklarınca, Somali ile enerjiyi de kapsayan bir dizi anlaşma yapıldığı belirtilerek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın koordinesinde bir sismik araştırma gemisinin de gelecek ay bölgeye gitmesinin beklendiği, gemiye Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerin de refakat edeceği açıklandı.

2023'TE YÖNERGE DEĞİŞTİ

MSÜ Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin sorular üzerine askerliğin temelinin disiplin olduğu vurgulandı. TSK'nın olaylara disiplin anlayışı içerisinde baktığı ve işlemleri de hukuk/mevzuat çerçevesinde yerine getirdiği kaydedildi. Kamuoyuna yansıyan kılıçlı yemin görüntüleri ile ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği belirtildi. Bahse konu olayın, her yönüyle büyük bir titizlik ve hassasiyetle araştırıldığı ve incelendiği, inceleme sonucunda tespitlere göre disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemlerin yapılacağı vurgulandı. Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana en kapsamlı, en etkili faaliyetlerini icra eden ordunun yıpratılmaması konusunda herkesin daha duyarlı ve dikkatli olması, olayı bağlamından koparma çabaları ve dezenformasyona itibar edilmemesi gerektiği açıklandı. Ayrıca kılıçlı yeminin, ilk defa 29 Ocak 1999'da mezuniyet törenlerinde uygulanmaya başlandığı ve 29 Mart 2023'te yönergede yapılan değişiklikle törenlerde yapılacak mezuniyet andının şimdiki halini aldığı belirtildi.

ABD-GKRY ARASINDAKİ ASKERİ ANLAŞMA

ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında yapılan Savunma İş Birliğine İlişkin Yol Haritası Anlaşması'nın şiddetle kınandığı belirtildi. Kıbrıs Türk tarafının güvenliği hilafına atılan adımların, ABD'nin Kıbrıs Adası'na yönelik tarafsız tutumuna zarar verdiği vurgulandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayan ve GKRY'yi Ada'nın tek temsilcisi olarak gören yaklaşımın gözden geçirilmesi gerektiği kaydedildi.

ALPER GEZERAVCI, UZAY KOMUTANLIĞI'NA ATANDI

Ayrıca Milli Uzay Programı kapsamında bir ilki gerçekleştirerek insanlı uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı'nın '2024 Yılı Genel Atamaları' ile Uzay Komutanlığı'na atandığı belirtildi.