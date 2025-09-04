Haberler

Anıtkabir'de generallerin üstü mü arandı? MSB'den iddialara yanıt

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Anıtkabir'de generallerin üstünün arandığı ve bazı askerlerin törene alınmadığı yönündeki iddiaların, 2019 yılında yayınlanmış eski görüntüler ve yapay zeka ile üretilen fotoğraflara dayandığını açıkladı. Bakanlık, paylaşımları TSK'ya yönelik itibarsızlaştırma girişimi olarak nitelendirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Anıtkabir'deki 30 Ağustos törenine dair sosyal medyada yayılan iddialara açıklık getirdi. Bakanlık, generallerin üstünün arandığı ve aileleriyle gelen askeri personelin törene alınmadığı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

GÖRÜNTÜ 2019 YILINA AİTMİŞ

Açıklamada "Yapay zeka ürünü fotoğraflarla generallerin arandığı, törene katılmak üzere aileleriyle birlikte gelen askeri personelin içeri alınmadığı iddiaları ve 2019 yılında bir televizyon kanalında yayınlanmasının ardından Bakanlığımız ve şahsi olarak general/amirallerimiz tarafından derhal suç duyurusunda bulunulan ve dava süreci devam eden görüntülerin tekrar dolaşıma sokulması Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik itibarsızlaştırma ve sistematik bir dezenformasyon çabasıdır" denildi.

İSRAİL'E TEPKİ

"İsrail, soykırım suçu işleyerek dünyanın gözü önünde en temel insani değerleri hiçe saymaktadır" denilen açıklamada, ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözüm temelinde adil ve sürdürülebilir barışı tesis edecek adımların atılması için uluslararası toplumun baskı ve yaptırımlarını artırması gerektiği belirtildi.

SURİYE'DE SON DURUM

SDG'ye sert uyarılarda bulunan açıklamada, terör örgütünün süreci sabote eden tavırlarına izin verilmeyeceği bildirildi. Açıklamada, Suriye'nin istikrarına katkı sağlamak için her türlü desteğin verileceği vurgulandı.

TÜRK F-16'LARININ YUNAN HATTINI İHLAL ETTİĞİ İDDİASI

Bakanlık kaynakları, Türkiye'ye ait iki adet F-16 savaş uçağının, Rodos ile Meis arasında uçuş planı sunmadan hareket ederek Atina FIR hattını ihlal ettiğine yönelik iddiaları yalanlayarak, uçuşların NATO kapsamında yapıldığını bildirdi.

Olgun Kızıltepe
