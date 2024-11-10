Motosikletçiler Atatürk'ü Andı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde motosikletliler, Cudi Dağı eteklerinde dev Bayrak ve Atatürk posterleri açarak, vefatının 86'ncı yıldönümünde Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Şırnak ve ilçelerindeki motosiklet kulübü üyeleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılı dolayısıyla Silopi'de toplanarak, Atatürk'ü anma etkinliği düzenledi. Cudi Dağı eteklerindeki Esenli köyüne motosikletleri ile gelen motosikletliler, burada Dev Atatürk ve Türk Bayrağı açtı. Yanlarında getirdikleri Atatürk posterlerini de açan motosikletlilerden Yasin Şafak, "Ata'mızın aramızdan ayrılışının 86'ıncı yıl dönümü için Silopi ve Cizre'den gelen motosikletçi kardeşlerimizle beraber Cudi Dağı eteklerinde toplandık. Bayrağımızı açarak güzel bir anma programı gerçekleştirdik. Ata'mızın dediği gibi, 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözünden feyz alarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Atatürk ilke ve inkılaplarının daima takipçisi ve destekçisi olacağımızın sözünü de buradan veriyoruz. Bu vesileyle tekrardan Ata'mızın ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun" dedi.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),