Rusya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında 'Uluslararası Çocuk Şenliği' yapıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası vesilesiyle "Uluslararası Çocuk Şenliği" programı düzenlendi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin organizasyonu, Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Rus-Türk İş İnsanları Birliği (RTİB), Moskova Türk Kadınlar Organizasyonu (MTKO), Türk Hava Yolları (THY) ve Rusya'daki bazı Türk firmalarının işbirliği ile düzenlenen program, Moskova Uluslararası Müzik Evi'nde geniş katılımla gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in eşi Betül Aksoy Bilgiç, Büyükelçilik Birinci Müsteşarı Günhan Emre Ersoy, Moskova YEE Koordinatörü Ersin Akbulut, Pakistan Büyükelçisi Faysal Niyaz Tirmizi, Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçisi Rahman Mustafayev'in eşi Nisa Mustafayeva, RTİB Genel Müdürü Recep Haki, farklı ülkelerin büyükelçiliklerinden diplomatlar, Moskova'da yaşayan Türk ve Rus çocukların yanı sıra Azerbaycan ve Ahıska Türkleri ile Pakistan'dan çocuklar aileleriyle programda yer aldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Rus milli marşının okunarak başladığı program, çocukların farklı enstrümanları eşliğinde performanslarıyla devam etti.

Çocuklar, coşkuyla hem koro halinde hem de tek tek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye ve vatan sevgisi üzerine şarkılar söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun anlam ve önemine ilişkin çocukların skeç gösterisi sunduğu programda dans gösterileri de yapıldı.

Azerbaycanlı öğrenciler, kendi ülkesinden şarkılar seslendirirken, Ahıska Türkleri geleneksel danslarından örnekler sergiledi. Rus halk danslarının yapıldığı programda, Pakistanlı çocuklar da "Türkiye-Pakistan Dostluk Gösterisi" yaptı.

"23 Nisan, çocuklara duyduğumuz güvenin güçlü bir ifadesi"

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in Türkiye'deki bir programa katılması dolayısıyla etkinlik için hazırladığı görüntülü mesajı gösterildi.

Mesajında, herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Bilgiç, 23 Nisan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıl dönümü olduğuna dikkati çekti.

Bilgiç, "23 Nisan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen özel bir bayram. Bu yönüyle 23 Nisan, sadece milli egemenliğimizin değil, çocuklara duyduğumuz güvenin, geleceğe olan inancımızın ve yarınlara dair umudumuzun da güçlü bir ifadesidir." diye konuştu.

Bu bayramın Moskova'da da coşku ve içtenlikle kutlandığını belirten Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın sevinci etrafında bir araya gelmek, dostluğu pekiştirmek ve geleceğe umutla bakmak hepimiz için son derece kıymetlidir. Çocuk bayramı vesilesiyle, bugün burada farklı milletlerden çocukların bir araya gelmesi, kültürlerimiz arasında kurulan insani köprülerin ve Türk-Rus dostluğunun en kıymetli ve en ümit verici tezahürlerinden birini oluşturmaktadır. Evlatlarımızın dostluk, karşılıklı anlayış ve birlikte yaşama iradesini geleceğe taşımaları ayrıca memnuniyet vericidir."

Bilgiç, etkinliğin hayata geçirilmesine vesile olanlara teşekkürlerini iletti.

Büyükelçi Bilgiç'in eşi Betül Aksoy Bilgiç de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Moskova'da coşkuyla kutlanmasından mutluluk duyduğunu dile getirerek, her yıl bu etkinliğin daha da geniş katılımlı ve zengin içerikte gerçekleştiğini kaydetti.