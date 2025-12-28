Mizaç temelli yapay zeka uygulaması 'Mizkolog' bireysel danışmanlık sunuyor

Psikiyatr Enver Demirel Yılmaz'ın öncülüğünde, psikologlar ve yazılımcılardan oluşan Türk ekip, kişilerin mizacına göre yanıt üreten bireysel danışmanlık yapay zekası "Mizkolog"u hayata geçirdi.

Yapay zekanın bireysel yaşamda kullanım alanı genişlerken, bireylerin kendine uygun, kişisel özellikleri dikkate alan, bilimsel temelli ve bireye özgü danışmanlık arayışı da artıyor.

Bu ihtiyaca uzun yıllara dayanan bilimsel bir altyapıdan beslenen Dokuz Tip Mizaç Modeli'ni (DTMM) esas alan özgün bir yaklaşımla yanıt vermeyi amaçlayan ekip, Mizkolog'u geliştirdi.

Mizaç modelindeki 9 ana tip ve bunların alt yönelimlerinden oluşan 162 farklı mizaç kombinasyonunu esas alan uygulamada, kullanıcılar uygulamaya girişte yaptıkları mizaç testinin ardından seçtikleri 9 farklı danışman profilinden biriyle yazışarak, gündelik yaşam kararlarından ilişki süreçlerine, eğitim ve kariyer planlamasından liderlik gelişimine kadar pek çok konuda rehberlik alabiliyor.

Klinik tanı koyma ya da tedavi iddiası taşımayan uygulamada, genel amaçlı yapay zeka modellerinden farklı olarak tek tip bilgi sunmak yerine bireye özgülük öne çıkıyor.

Uygulama kişiye özgü yanıt veriyor

Uygulamanın detaylarını AA muhabirine anlatan Psikiyatr Enver Demirel Yılmaz, mizaç bilimiyle ilgili 20 yılı aşkın süredir çalıştığını ve teknolojinin geldiği noktada yapay zekanın bireysel danışmanlık alanında önemli bir potansiyel barındırdığını kaydetti.

Kullanıcıların girişte kişisel bilgilerinin ardından mizaç testini yanıtladığını, test sonucunda ise 162 farklı mizaç tipinden birine ait profilin ortaya çıktığını aktaran Yılmaz, "Kişi mizaç testinin sonucundaki tipolojisine dair özellikleriyle karşılaşıyor. O özellikleriyle karşılaşınca Mizkolog'un kendisiyle doğru muhatap olup olmadığını tecrübe etmiş oluyor. Sonra da dilediği konuda bu danışmanlık alanının içinde yazışabiliyor. Aslında uygulama bireysel danışmanlığa, kişinin mizaç tipine özgü bir proje. Konu alanı olarak daha çok bireysel hayatıyla ilgili bir danışmanlık yapay zekası. Zaten cevap verirken sürekli kişinin mizaç tipini göz önünde bulundurarak ona özgü bir cevap vermeye çalışıyor. Bu alanda hemen hemen her konuyu sorabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, gündelik hayatlarında insanların yüzde 40'ının yapay zeka uygulamalarını bireysel danışman olarak kullandığını belirterek, "Diğerlerinde çok fazla genel geçer malumat var ve kişiye özgülük yok. Mizkolog'ta kişi kendine özgü mizaç tipinin üzerinden cevap aldığı için 'Onun motivasyonları ne, hayata bakışı ne, algısı ne, bilişsel olarak nasıl düşünür, duygusal olarak nasıl ilişkiler kurar, eylemsel olarak ilişkilerin içinde kendini fiziksel olarak nasıl konumlandırır?' gibi soruların hepsine özgü bir model olduğu için diğerlerinden farklı. Biz de geliştirme sürecinde bunları denedik." dedi.

Kişinin mizaç tipini bilmesinin hayatına katkı sunacağını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Mizaç kodumuz, yapısal DNA'mız gibidir. Kodunuzla birlikte hayatın içinde daima, bizi o davranışların bilişsel, duygusal, fiziksel tarafına iten motivasyonun ana nedeni daima bilmiş olacağız. Eğer biz bunları bilirsek kişinin neyi neden, niçin, nasıl yaptığını, hangi motivasyonla hareket ettiğini bilmiş oluruz. O zaman ortaya ciddi bir kişiye özgülük çıkar. Kişinin eğitim süreçleri, aile süreçleri, inancı, kültürü, görgüsü, yaşam deneyimi de o mizaçla etkileşen bir kişilik yapısı oluşturuyor ama burada oluşan kişilik yapısı daima oradaki mizaç tipi temelinde gelişiyor." diye konuştu.

Yılmaz, uygulamanın bir psikiyatr ya da klinik psikoloğun yerini tutamayacağını vurgulayarak, "Belki onların da danışanlarını, bir şirketin çalışanlarını faydalandıracağı, aile bireylerinin mesleki sürecinde, belki akademik sürecinde bireysel anlamda danışabileceği, ilişkilere dair olan süreçlerde danışabileceği bir pratik rehber model geliştirmeye çalıştık. Bazen bir kelime, bir cümle hayatınızın rotasını değiştirebilir. Ben Mizkolog'un o anlamda faydalı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Uygulamanın geliştirme aşamalarının da devam ettiğini kaydeden Yılmaz, üst versiyonların da kullanıcılarla buluşturulacağını söyledi.

Belli limite kadar ücretsiz kullanım sağlanıyor

HUMNA Yazılım, Eğitim, Danışmanlık Şirketi Kurucu Ortak Sümeyra Tacıser Yılmaz da uygulamanın kökeninin 20 yılı aşkın bir know-how'a sahip bir ürün olarak çıktığını kaydetti.

Yılmaz, Technical University of Munich (TUM) Teknoloji ve Yönetim bölümünden mezun olduğunu, yine aynı üniversitede toplumda yapay zeka alanında yüksek lisans yaptığını aktararak, bu akademik altyapının Mizkolog'un hem teknik hem de etik çerçevesinin şekillenmesinde belirleyici olduğunu vurguladı.

Uygulamanın kullanımıyla ilgili bilgiler veren Yılmaz, ilk etapta yapılan 8-10 dakika süren testin çok önemli olduğunu ve gizliliğe de önem verdiklerini aktardı.

Yılmaz, kullanıcıların mizaç testini ücretsiz bir şekilde çözebildiğini belirterek, "Belli bir konuşma limitine kadar ücretsiz bir şekilde giriş yapıp, ürünü test edip, gerçekten faydalarını gördükten sonra ücretli bir şekilde konuşmayı devam ettirecek paketler satın alıp daha uzun süreli faydalarını kullanıp görebilirler. Bireye özel yaptığımız için, bireysel farkındalığı hisseden bir yapay zeka ile konuşulmuş olacak." dedi.

Yaşamdaki tüm alanlara dair karşılaşılan problemler, farkındalığın artırılması gereken konular ya da herhangi bir yaşam durumunda kişiye fayda sağlayacak yanıtların uygulama üzerinden sunulduğunu kaydeden Yılmaz, Mizkolog'un Türkçe, Almanca ve İngilizce olmak üzere üç dilde hizmet verdiğini belirtti.

Uygulamanın Türkiye'de kullanıcılarla buluştuğunu ve ülkede önemli bir ilgi gördüğünü ifade eden Yılmaz, Avrupa'daki akademik ve profesyonel çevrelerden proje hakkında alınan olumlu geri dönüşlerin ardından, önceliği Türkiye olmak üzere, Mizkolog'u ülkedeki gelişimini sürdürerek eş zamanlı biçimde global ölçekte çok farklı kullanıcı kitlelerine ulaştırmayı istediklerini kaydetti.

Yılmaz, yapay zeka danışmanlık alanlarında dünya öncüsü olmayı ve bu alanda Türkiye'yi uluslararası ölçekte temsil etmeyi hedeflediklerini de belirtti.