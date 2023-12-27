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Firari FETÖ mensubu Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, Cezayir'de yakalandı

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FETÖ mensubu firari Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla Cezayir'de yakalandı. İki teröristin örgütün Cezayir yapılanmasında yer aldığı ve örgüte maddi destek sağladığı belirtildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla, FETÖ mensubu firari Mustafa Tan ve Mustafa Bircan Cezayir'de yakalandı.

CEZAYİR'DE ORTAK OPERASYONLA YAKALANDILAR

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve Emniyet, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan iki teröristin yakalanması için Cezayir'de ortak operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, işlemlerin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne teslim edildi.

Firari FETÖ mensubu Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, Cezayir'de yakalandı

ABD İLE İRTİBAT HALİNDELERDİ

FETÖ mensubu Tan ve Bircan'ın söz konusu terör örgütünün Cezayir yapılanması içerisinde yer aldığı, ABD'deki örgüt sorumlularıyla irtibatlı şekilde Cezayir'deki örgütsel etkinliklerin organizasyonunu sağladığı ve örgüte maddi destek verdiği belirtildi.

Firari FETÖ mensubu Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, Cezayir'de yakalandı

Kaynak: AA / Güncel

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