Mustafa Bircan Haberleri - Mustafa Bircan Kimdir - Haberler

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Mustafa Bircan Haberleri

Mustafa Bircan haber, Mustafa Bircan son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Mustafa Bircan

Mustafa Bircan Biyografisi

Mustafa Bircan Kimdir ?

ADAY-AKP-AYDIN-GERMENCİK
Biyografinin devamı için tıklayın
Son dakika... Niğde'de uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika... Niğde'de uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Mustafa Bircan - 23.04.2022
SOLOTÜRK pilotları gençlerle buluştu

SOLOTÜRK pilotları gençlerle buluştu

Mustafa Bircan - 26.03.2022
Çağla hasadına başlandı

Çağla hasadına başlandı

Mustafa Bircan - 18.03.2022
Mersin'de bahar havası...Badem ağaçları çiçek açtı

Mersin'de bahar havası...Badem ağaçları çiçek açtı

Mustafa Bircan - 06.02.2022
SOLOTÜRK ekibi, 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nde gençlerle buluştu

SOLOTÜRK ekibi, "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nde gençlerle buluştu

Mustafa Bircan - 11.12.2021
SOLOTÜRK pilotları ASO Teknik Koleji öğrencileriyle bir araya geldi

SOLOTÜRK pilotları ASO Teknik Koleji öğrencileriyle bir araya geldi

Mustafa Bircan - 30.11.2021
SOLOTÜRK pilotları ASO Teknik Koleji'nde öğrencilerle bir araya geldi

SOLOTÜRK pilotları ASO Teknik Koleji'nde öğrencilerle bir araya geldi

Mustafa Bircan - 29.11.2021
Germencik'te şehit öğretmenlerin fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı

Germencik'te şehit öğretmenlerin fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı

Mustafa Bircan - 23.11.2021
Türk Hava Kuvvetleri'nin uçuş gösteri ekibi SOLOTÜRK 10 yıldır göklere imza atıyor

Türk Hava Kuvvetleri'nin uçuş gösteri ekibi SOLOTÜRK 10 yıldır göklere imza atıyor

Mustafa Bircan - 29.10.2021
Türk Hava Kuvvetleri'nin uçuş gösteri ekibi SOLOTÜRK 10 yıldır göklere imza atıyor

Türk Hava Kuvvetleri'nin uçuş gösteri ekibi SOLOTÜRK 10 yıldır göklere imza atıyor

Mustafa Bircan - 28.10.2021
Kuru incir fiyatları, üreticiyi memnun etti

Kuru incir fiyatları, üreticiyi memnun etti

Mustafa Bircan - 19.10.2021
Ünye'ye tayin olan Kaymakam Işık, Germencik'e veda etti

Ünye'ye tayin olan Kaymakam Işık, Germencik'e veda etti

Mustafa Bircan - 03.09.2021
Tariş İncir Birliği alımlarına devam ediyor

Tariş İncir Birliği alımlarına devam ediyor

Mustafa Bircan - 31.08.2021
TARİŞ kuru incir fiyatları belli oldu

TARİŞ kuru incir fiyatları belli oldu

Mustafa Bircan - 26.08.2021
Aydınlı tarım girişimcileri kongreye hazır

Aydınlı tarım girişimcileri kongreye hazır

Mustafa Bircan - 24.06.2021
Germencik Tariş İncir Birliğindeki işçiler randevusuz aşı oldu

Germencik Tariş İncir Birliğindeki işçiler randevusuz aşı oldu

Mustafa Bircan - 18.06.2021
Son dakika haberi... Van'ın 103'üncü kurtuluş yılında, alkış alan polis ve jandarma korteji (2)

Son dakika haberi... Van'ın 103'üncü kurtuluş yılında, alkış alan polis ve jandarma korteji (2)

Mustafa Bircan - 02.04.2021
Solo Türk'ün Van Gölü semalarındaki gösterisi nefes kesti

Solo Türk'ün Van Gölü semalarındaki gösterisi nefes kesti

Mustafa Bircan - 02.04.2021
Tariş kolonya ihracatını 1 yılda yüzde 100 artırdı

Tariş kolonya ihracatını 1 yılda yüzde 100 artırdı

Mustafa Bircan - 15.02.2021
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Gara şehitleri) Bu masumların kanı terör örgütüne destek veren herkesin eline bulaşmıştır'

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gara şehitleri) Bu masumların kanı terör örgütüne destek veren herkesin eline bulaşmıştır"

Mustafa Bircan - 15.02.2021
Kuru incir üreticileri 2021'den umutlu

Kuru incir üreticileri 2021'den umutlu

Mustafa Bircan - 07.02.2021
Aydın incirine olan talep her geçen gün artıyor

Aydın incirine olan talep her geçen gün artıyor

Mustafa Bircan - 22.12.2020
Kuru incirde 1,5 ayda 70 milyon dolarlık ihracat

Kuru incirde 1,5 ayda 70 milyon dolarlık ihracat

Mustafa Bircan - 15.11.2020
Kuru incir ihracatında hedef 60 bin ton

Kuru incir ihracatında hedef 60 bin ton

Mustafa Bircan - 07.10.2020
Germencik Kaymakamı Işık ve Belediye Başkanı Öndeş'ten öğrencilere ziyaret

Germencik Kaymakamı Işık ve Belediye Başkanı Öndeş'ten öğrencilere ziyaret

Mustafa Bircan - 28.09.2020
Tariş İncir Birliği'ne Ticaret Bakanlığı'ndan 'başarı' ödülü

Tariş İncir Birliği'ne Ticaret Bakanlığı'ndan 'başarı' ödülü

Mustafa Bircan - 25.09.2020
Tariş, kuru incir alım fiyatını ortalama yüzde 30 artırdığını açıkladı

Tariş, kuru incir alım fiyatını ortalama yüzde 30 artırdığını açıkladı

Mustafa Bircan - 10.09.2020
AYDIN Bakan Yardımcısı Tunç Aydın incirini dünyada tatmayan ülke kalmayacak

AYDIN Bakan Yardımcısı Tunç Aydın incirini dünyada tatmayan ülke kalmayacak

Mustafa Bircan - 07.09.2020
AK Parti Germencik İlçe Başkanı Bircan güven tazeledi

AK Parti Germencik İlçe Başkanı Bircan güven tazeledi

Mustafa Bircan - 06.09.2020
Aydın'ın milli ürünü kuru incirin ihracat yolcuğu 30 Eylül'de başlayacak

Aydın'ın milli ürünü kuru incirin ihracat yolcuğu 30 Eylül'de başlayacak

Mustafa Bircan - 04.09.2020
MHP Develi İlçe Teşkilatı Yönetimi Belli Oldu

MHP Develi İlçe Teşkilatı Yönetimi Belli Oldu

Mustafa Bircan - 25.08.2020
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Mustafa Bircan - 15.07.2020
Aydın'dan yılın 12 ayı incir ihracatı yapılıyor

Aydın'dan yılın 12 ayı incir ihracatı yapılıyor

Mustafa Bircan - 14.07.2020
Germencik'te kan bağışı kampanyası düzenlendi

Germencik'te kan bağışı kampanyası düzenlendi

Mustafa Bircan - 29.06.2020
Germencik'te kan bağışı kampanyası düzenlendi

Germencik'te kan bağışı kampanyası düzenlendi

Mustafa Bircan - 27.06.2020
Kuru incirin verim ve kalitesini artırmak için sosyal medyadan eğitim

Kuru incirin verim ve kalitesini artırmak için sosyal medyadan eğitim

Mustafa Bircan - 17.05.2020
AYDIN İftar ve sahurda hurma yerine incir tüketilmesi çağrısı

AYDIN İftar ve sahurda hurma yerine incir tüketilmesi çağrısı

Mustafa Bircan - 01.05.2020
Aydın AK Parti'de 5 ilçeye atama yapıldı

Aydın AK Parti'de 5 ilçeye atama yapıldı

Mustafa Bircan - 06.04.2020
Tariş Kolonya Fabrikası tam kapasite üretime başladı

Tariş Kolonya Fabrikası tam kapasite üretime başladı

Mustafa Bircan - 18.03.2020
Tariş Kolonya Fabrikası tam kapasite üretime başladı

Tariş Kolonya Fabrikası tam kapasite üretime başladı

Mustafa Bircan - 18.03.2020
Tariş mesaisinin yarısını 'cep' tipi kolonyaya ayırdı

Tariş mesaisinin yarısını "cep" tipi kolonyaya ayırdı

Mustafa Bircan - 18.03.2020
AK Partili Mustafa Savaş; 'Teşkilatçılık bir bayrak yarışıdır'

AK Partili Mustafa Savaş; "Teşkilatçılık bir bayrak yarışıdır"

Mustafa Bircan - 27.02.2020
Kuru incir ihracatı yüz güldürüyor

Kuru incir ihracatı yüz güldürüyor

Mustafa Bircan - 04.02.2020
Kuru incir ihracatı yüz güldürüyor

Kuru incir ihracatı yüz güldürüyor

Mustafa Bircan - 04.02.2020
GÜNDEM / 4 Şubat 2020

GÜNDEM / 4 Şubat 2020

Mustafa Bircan - 04.02.2020
(Özel) Meslek aşkı engel tanımadı, ömrünü hastalarına adadı

(Özel) Meslek aşkı engel tanımadı, ömrünü hastalarına adadı

Mustafa Bircan - 01.02.2020
İncir üreticisi, başarılı bir sezon geçiren Bircan ile 'devam' dedi

İncir üreticisi, başarılı bir sezon geçiren Bircan ile 'devam' dedi

Mustafa Bircan - 21.01.2020
Tarsus'ta budama kurusunu tamamlayanlara sertifika

Tarsus'ta budama kurusunu tamamlayanlara sertifika

Mustafa Bircan - 11.12.2019
SOLOTÜRK ekibi NEÜ'de öğrencilerle buluştu

SOLOTÜRK ekibi NEÜ'de öğrencilerle buluştu

Mustafa Bircan - 11.12.2019
TMO ilk 15 günde 1000 tonun üzerinde incir alımı yaptı

TMO ilk 15 günde 1000 tonun üzerinde incir alımı yaptı

Mustafa Bircan - 01.11.2019
Aydın tmo'ya incir teslim etmek isteyen üreticiler yoğunluk oluşturdu

Aydın tmo'ya incir teslim etmek isteyen üreticiler yoğunluk oluşturdu

Mustafa Bircan - 31.10.2019
Tariş İncir Birliği 17 günde bin ton kuru incir alımı yaptı

Tariş İncir Birliği 17 günde bin ton kuru incir alımı yaptı

Mustafa Bircan - 31.10.2019
Üreticiler incirlerini TMO'ya satıyor

Üreticiler incirlerini TMO'ya satıyor

Mustafa Bircan - 17.10.2019
Tariş 2 günde 60 ton incir aldı

Tariş 2 günde 60 ton incir aldı

Mustafa Bircan - 16.10.2019
Tariş 2 günde 60 ton incir aldı

Tariş 2 günde 60 ton incir aldı

Mustafa Bircan - 16.10.2019
TMO kuru incir alımına başladı

TMO kuru incir alımına başladı

Mustafa Bircan - 16.10.2019
'TMO kuru incirde çengelcilerin oyununu bozdu'

"TMO kuru incirde çengelcilerin oyununu bozdu"

Mustafa Bircan - 13.10.2019
Zor duruma düşen incir üreticine, devlet el uzattı

Zor duruma düşen incir üreticine, devlet el uzattı

Mustafa Bircan - 11.10.2019
Kuru incir alımı için tmo ile tariş protokol imzaladı

Kuru incir alımı için tmo ile tariş protokol imzaladı

Mustafa Bircan - 11.10.2019
Zor duruma düşen incir üreticisine devlet el uzattı

Zor duruma düşen incir üreticisine devlet el uzattı

Mustafa Bircan - 11.10.2019
Aydın kuru incir alımı için tmo ile tariş prokotol imzaladı

Aydın kuru incir alımı için tmo ile tariş prokotol imzaladı

Mustafa Bircan - 11.10.2019
Kuru incir alımı için tmo ile tariş protokol imzaladı

Kuru incir alımı için tmo ile tariş protokol imzaladı

Mustafa Bircan - 11.10.2019
Tariş İncir Birliği kuru inciri 16 liradan alacak

Tariş İncir Birliği kuru inciri 16 liradan alacak

Mustafa Bircan - 11.10.2019
AK Parti Milletvekilleri Yavuz ve Posacı İncir fiyatlarındaki düşüş için girişimde bulundu

AK Parti Milletvekilleri Yavuz ve Posacı İncir fiyatlarındaki düşüş için girişimde bulundu

Mustafa Bircan - 03.10.2019
'İncir fiyatlarının aşırı düşmesine mani olacağız'

"İncir fiyatlarının aşırı düşmesine mani olacağız"

Mustafa Bircan - 02.10.2019
Tariş 7 bin ton kuru incir aldı

Tariş 7 bin ton kuru incir aldı

Mustafa Bircan - 02.10.2019
Kraliyet ailelerinin incir tercihi Ege'den

Kraliyet ailelerinin incir tercihi Ege'den

Mustafa Bircan - 24.09.2019
Kraliyet ailelerinin incir tercihi Ege'den

Kraliyet ailelerinin incir tercihi Ege'den

Mustafa Bircan - 24.09.2019
Elde kalan kuru incir için TMO'nun alım yapması bekleniyor

Elde kalan kuru incir için TMO'nun alım yapması bekleniyor

Mustafa Bircan - 13.09.2019
'Tanesi 1 liradan kuru incir, üreticiyi memnun etti'

"Tanesi 1 liradan kuru incir, üreticiyi memnun etti"

Mustafa Bircan - 12.09.2019
'İncir üreticimizin yüzünü fazlasıyla güldürdü'

"İncir üreticimizin yüzünü fazlasıyla güldürdü"

Mustafa Bircan - 04.09.2019
İncir üreticisinin keyfi yerinde

İncir üreticisinin keyfi yerinde

Mustafa Bircan - 04.09.2019
Tariş kuru incir alım fiyatlarını açıkladı

Tariş kuru incir alım fiyatlarını açıkladı

Mustafa Bircan - 29.08.2019
Tariş'te kuru incir alım fiyatı belirleme toplantısı

Tariş'te kuru incir alım fiyatı belirleme toplantısı

Mustafa Bircan - 23.08.2019
Tariş'te kuru incir alım fiyatı belirleme toplantısı

Tariş'te kuru incir alım fiyatı belirleme toplantısı

Mustafa Bircan - 23.08.2019
Tariş kuru incir alımına başladı

Tariş kuru incir alımına başladı

Mustafa Bircan - 20.08.2019
Tariş kuru incir alımına başladı

Tariş kuru incir alımına başladı

Mustafa Bircan - 20.08.2019
Solo Türk İzmit'te nefesleri kesecek

Solo Türk İzmit'te nefesleri kesecek

Mustafa Bircan - 26.06.2019
Solo Türk İzmit'te nefesleri kesecek

Solo Türk İzmit'te nefesleri kesecek

Mustafa Bircan - 26.06.2019
SOLOTÜRK'ün gökyüzündeki imzası dünya literatüründe

SOLOTÜRK'ün gökyüzündeki imzası dünya literatüründe

Mustafa Bircan - 28.05.2019
SOLOTÜRK'ün gökyüzündeki imzası dünya literatüründe

SOLOTÜRK'ün gökyüzündeki imzası dünya literatüründe

Mustafa Bircan - 28.05.2019
Engelli Doktor Hastaları ile Birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi

Engelli Doktor Hastaları ile Birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi

Mustafa Bircan - 17.02.2019
Engelli Doktor, Hastaları ile Birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi

Engelli Doktor, Hastaları ile Birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi

Mustafa Bircan - 17.02.2019
Taksi Ücretini Ödemek İstemeyen Suriyeliler Tekme Tokat Dayak Yedi

Taksi Ücretini Ödemek İstemeyen Suriyeliler Tekme Tokat Dayak Yedi

Mustafa Bircan - 09.01.2019
Çanakkale'de İşçileri Taşıyan Minibüs ile Tırın Çarpışması

Çanakkale'de İşçileri Taşıyan Minibüs ile Tırın Çarpışması

Mustafa Bircan - 11.12.2018
Çanakkale'de Servis Kazasında Ölen 4 İşçi Toprağa Verildi

Çanakkale'de Servis Kazasında Ölen 4 İşçi Toprağa Verildi

Mustafa Bircan - 11.12.2018
Çanakkale'de Tır, İşçi Servisine Çarptı: 4 Ölü, 12 Yaralı (2)

Çanakkale'de Tır, İşçi Servisine Çarptı: 4 Ölü, 12 Yaralı (2)

Mustafa Bircan - 10.12.2018
Çanakkale'de Trafik Kazası: 4 Ölü 16 Yaralı

Çanakkale'de Trafik Kazası: 4 Ölü 16 Yaralı

Mustafa Bircan - 10.12.2018
Güncelleme 2 - Çanakkale'de İşçileri Taşıyan Minibüs ile Tır Çarpıştı

Güncelleme 2 - Çanakkale'de İşçileri Taşıyan Minibüs ile Tır Çarpıştı

Mustafa Bircan - 10.12.2018
Çanakkale'de İşçi Minibüsü ile Tırın Çarpıştığı Kaza

Çanakkale'de İşçi Minibüsü ile Tırın Çarpıştığı Kaza

Mustafa Bircan - 10.12.2018
Kuru İncir, Hindistan Pazarına Düğünlerle Girdi

Kuru İncir, Hindistan Pazarına Düğünlerle Girdi

Mustafa Bircan - 08.12.2018
Aydın Kolonya Üretim Tesisinde Kadınlar Çalışıyor

Aydın Kolonya Üretim Tesisinde Kadınlar Çalışıyor

Mustafa Bircan - 23.09.2018
Solotürk'ten Gösteri Uçuşu

Solotürk'ten Gösteri Uçuşu

Mustafa Bircan - 07.09.2018
Solotürk'den Gösteri Uçuşu

Solotürk'den Gösteri Uçuşu

Mustafa Bircan - 06.09.2018
Solotürk'den Gösteri Uçuşu

Solotürk'den Gösteri Uçuşu

Mustafa Bircan - 06.09.2018
Söke'de Solotürk Heyecanı Yaşandı

Söke'de Solotürk Heyecanı Yaşandı

Mustafa Bircan - 06.09.2018
Tariş İncir Birliği Başkanı Bircan'dan 'Aflatoksin' Uyarısı

Tariş İncir Birliği Başkanı Bircan'dan 'Aflatoksin' Uyarısı

Mustafa Bircan - 03.09.2018
Tariş İncir Fiyatlarını Açıkladı

Tariş İncir Fiyatlarını Açıkladı

Mustafa Bircan - 09.08.2018
Kuzenini Öldüren Şüpheli Adliyede (2)

Kuzenini Öldüren Şüpheli Adliyede (2)

Mustafa Bircan - 17.07.2018
Amca Oğlunu Öldüren Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Amca Oğlunu Öldüren Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Mustafa Bircan - 17.07.2018
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