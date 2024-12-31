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MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi

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MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın Irak/Gara alanı sözde sorumlularından Kurtay Batman kod Nusrettin Demir'i gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Demir'in yanındaki örgüt mensuplarıyla birlikte eylem arayışında olduğu bildirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK Irak/ Gara alanı sözde sorumlularından Kurtay Batman kod Nusrettin Demir'i Irak'ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, saha ajanları aracılığı ile terörist Nusrettin Demir'in 2021-2022 yıllarında Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit harekât bölgesinde Türk güvenlik güçlerine düzenlenen eylemlerin planlamalarında bulunduğunu ve talimatları verdikten sonra bizzat takip ettiğini tespit etti. Bunun üzerine MİT, Demir'i hedef listesine aldı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu PKK/KCK'lı Demir'in 2023 yılından itibaren Irak/ Gara'da sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği öğrenildi.

MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi

EYLEM ARAYIŞINDAYDI

MİT, hedefindeki terörist Demir için saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi. Nusrettin Demir, adım adım takip edildi. MİT'in saha ajanları, terörist Demir'in örgüt üst yönetiminden aldığı talimat doğrultusunda Pençe-Kilit harekât bölgesinde, yanındaki örgüt mensuplarıyla birlikte eylem arayışında olduğu bilgisini edindi.

PKK/KCK'lı Demir'e operasyon kararı alındı. En uygun zamanda operasyon düzenlenmesi için hazırlıklara başlandı. Gara alanında eylem hazırlığında bulunduğu tespit edilen Nusrettin DEMİR ve beraberindeki teröristler Irak/Gara'da nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

KURTAY BATMAN KOD NUSRETTİN DEMİR KİMDİR?

Nusrettin Demir, örgütün kırsal kadrosuna 2014 yılında katıldı. 2015'te Irak/Avaşin alanına geçti. 2016-2021 tarihleri arasında Suriye'de örgütsel faaliyetlerde bulundu. 2022 yılında Irak'ın kuzeyine geçerek Pençe-Kilit harekât bölgesindeki eylemlerde sorumlu düzeyde yer aldı. 2023 yılı başından itibaren Irak/Gara alanı sorumluları arasında görev alıyordu.

MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYusuf Aydin:

Bu mağara fareleri yanlarınıda bir dişi alıp 12 ay çiftleşiyorlar mağara fantazisi bunlarda kıskançlık falan da yok guruptaki herkes dişi fareyle çiftcileşebiliyor sonrada ateş buz u atıp Çakır kafa olunca o kedi buraya gelecek diyorlar kediyi gören mağara fareleri bu sefer de kendi imkanlarıyla açtıkları fare deliklerine kaçmaya başlıyorlar ama nafile artık kediye av oldular kedi bunları deliklerinde kıstırıyor ve avlıyor geriye çiftleşme sonrası verdikleri bu pozlar kalıyor

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

belki biz görmeyeceğiz ama bu terör bitecek. ülkemizin baasçıları çok üzülecek ama terörsüz ve insanımızın inançlarını daha rahat yaşayabildiği günler gelecek inşallah. şapka takmadığı için 52 insanın idam edildiği günlerden bu günlere geldik.

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