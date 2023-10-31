MİT, PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı hazırlığındaki PKK/KCK'nın sözde Metina lojistik sorumlusu 'Hüseyin Piran' kod adlı Cahit Aktay ve beraberindeki teröristleri etkisiz hale getirdi.

MİT, PKK/KCK'nın sözde Metina lojistik sorumlusu 'Hüseyin Piran' kod adlı Cahit Aktay'ın etkisiz hale getirilmesi için özel eğitimli ajanlarını sahaya sürdü. Saha ajanları, uzun süren çalışmaları sonucu teröristin yerini tespit etti. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan teröristlere silah ve mühimmat aktarımı yapmak için bir araya gelen Cahit Aktay ve beraberindeki teröristler nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

5 ŞEHİDİN VERİLDİĞİ TERÖR EYLEMİNİ PLANLADI

Cahit Aktay, PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına 2008 yılında katıldı. Ardından Irak'ın kuzeyinde geçen terörist, 2009- 2012 yılları arasında Kandil bölgesinde bulundu. 2012- 2015 yılları arasında Kato/Jirka bölgesinde örgütsel faaliyetlere katıldı. 2015 yılında Kato alanında örgütün sözde lojistik sorumlusu olarak görevlendirildi. 2016'da Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde askeri geçişin yapıldığı yerde önceden yerleştirilmiş mayınların patlaması ile 3 asker ve 2 korucunun şehit edildiği terör eylemini planladı. 2018 yılında Musul'un Mahmur ilçesinde birlik komutanı oldu. 2019 yılından bu yana da Metina alanında örgütün sözde maliye ve lojistik sorumlusu olarak faaliyet gösteren terörist, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde de 'turuncu' kategoride yer alıyordu.