Haberler

Mısır Genelkurmay Başkanı, Libya'da Halife Hafter ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Halife, Libya'nın doğusundaki güçlerin lideri Halife Hafter ile Bingazi'de bir araya gelerek askeri ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Ziyaret, 'Akdeniz ve Sahra Altı Ülkeleri Genelkurmay Başkanları 1. Konferansı' kapsamında gerçekleşti.

Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Halife'nin, Libya'nın doğusundaki güçlerin lideri Halife Hafter ile Bingazi'de bir araya geldiği açıklandı.

Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Genelkurmay Başkanı Halife, Libya'da düzenlenen "Akdeniz ve Sahra Altı Ülkeleri Genelkurmay Başkanları 1. Konferansı" kapanış oturumuna katılarak resmi ziyarette bulundu.

Ziyaret kapsamında temaslarda bulunan Halife, Libya'nın doğusundaki güçlerin lideri Hafter'in yanı sıra oğulları Saddam Hafter ve Halid Hafter ile görüştü.

Halife'nin görüşmede Hafter ve oğullarına, "askeri ilişkilerin her iki tarafın ortak çıkarları düşünülecek şekilde geliştirilmesi gerektiğini" belirttiği aktarıldı.

Libya resmi haber ajansı LANA, 10-12 Şubat tarihlerinde ülkenin doğusundaki Bingazi şehrinde "Sınır Aşan Suçlarla Mücadelede Ortak İşbirliği" temasıyla düzenlenen konferansa çok sayıda genelkurmay başkanı, askeri ve güvenlik yetkilisi ile uluslararası akademisyen ve uzmanın katıldığı bilgisini verdi.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı

Yeni takımında neler yapıyor neler
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz

Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
Johannesburg'da su krizi: Otel ve restoranlar kepenk kapatıyor

Su krizi hizmet sektörünü vurdu! Oteller müşteri kabul etmiyor
En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı

Yeni takımında neler yapıyor neler
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor'u beşledi

Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray gol oldu yağdı
Singo'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Maç sonu taraftarı havalara uçuracak müjdeyi verdi