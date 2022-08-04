Mısır'da Giza Piramitleri Üzerinde Hava Akrobasi Gösterisi Düzenlendi - Haberler

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Mısır'da Giza Piramitleri Üzerinde Hava Akrobasi Gösterisi Düzenlendi

Mısır'da Giza Piramitleri Üzerinde Hava Akrobasi Gösterisi Düzenlendi

KAHİRE, 4 Ağustos (Xinhua) -- Mısır ve Güney Kore'ye ait uçaklar Çarşamba günü birlikte Piramitler Hava Gösterisi 2022'yi gerçekleştirdi.

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KAHİRE, 4 Ağustos (Xinhua) -- Mısır ve Güney Kore'ye ait uçaklar Çarşamba günü birlikte Piramitler Hava Gösterisi 2022'yi gerçekleştirdi. Giza Piramitleri'nin etkileyici manzarası üzerinde gerçekleştirilen gösteriye, Mısır hava kuvvetlerine bağlı "Gümüş Yıldızlar" hava akrobasi ekibi ile Güney Kore'nin "Kara Kartallar" hava akrobasi ekibi katıldı. Kahire şehir merkezinden de görülebilen gösteri çerçevesinde Kahire üzerinden bayraklar taşıyan helikopterler geçiş yaptı.

Mısır'ın Giza kentinde bulunan Giza Piramitleri'nde düzenlenen Piramitler Hava Gösterisi 2022'de akrobasi hareketleri yapan uçaklar görülüyor, 3 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Mısır'ın Giza kentinde bulunan Giza Piramitleri'nde düzenlenen Piramitler Hava Gösterisi 2022'de akrobasi hareketleri yapan uçaklar görülüyor, 3 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Mısır'ın Giza kentinde bulunan Giza Piramitleri'nde düzenlenen Piramitler Hava Gösterisi 2022'de akrobasi hareketleri yapan uçaklar görülüyor, 3 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)

Mısır'ın Giza kentinde bulunan Giza Piramitleri'nde düzenlenen Piramitler Hava Gösterisi 2022'de akrobasi hareketleri yapan helikopterler görülüyor, 3 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Mısır'ın Giza kentinde bulunan Giza Piramitleri'nde düzenlenen Piramitler Hava Gösterisi 2022'de akrobasi hareketleri yapan uçaklar görülüyor, 3 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)

Mısır'ın Giza kentinde bulunan Giza Piramitleri'nde düzenlenen Piramitler Hava Gösterisi 2022'de akrobasi hareketleri yapan uçaklar görülüyor, 3 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)

Mısır'ın Giza kentinde bulunan Giza Piramitleri'nde düzenlenen Piramitler Hava Gösterisi 2022'de akrobasi hareketleri yapan uçaklar görülüyor, 3 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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