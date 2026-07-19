IĞDIR Üniversitesi Halı-Kilim Atölyesi Usta Öğreticisi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı' Hatice Mengi, minyatür tezgahlarla dokuma sanatını gençlere aktarıyor. Gençlerin ilgisini çekmek için minyatür tezgahları kullandığını belirten Mengi, "Minyatür dokuma tezgahlarında özellikle kendi geliştirdiğim bazı teknik ve formlarla gençlerimizi dokumaya yöneltmeye çalıştım" dedi.

Renk, motif, kompozisyon özelliklerine bağlı kalarak yöresel dokumalar yapan Hatice Mengi, geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı' ünvanının sahibi oldu. Yöresel halı-kilim dokuma konusunda çok sayıda öğrenci yetiştiren Mengi, son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 10-12 Temmuz'da Sivas'ta düzenlenen 'Yaşayan Miras Festivali'ne katıldı. Mengi, festivalde kentin geleneksel dokuma kültürünü ziyaretçilere anlattı.

'BÜYÜK BİR SORUMLULUK'

Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ilan edilmesinin kendisi için büyük bir sorumluluk anlamına geldiğini belirten Hatice Mengi, "Bu ünvanın bana verilmesi büyük bir sorumluluk. Sanatımızı geleceğe aktarma adına büyük bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Dokuma sanatını sadece bir yaygı olarak düşünmemek, bizim bir dilimiz olduğunu düşünmek gerekiyor. Çünkü bizim duygu ve düşüncelerimizi aktarma biçimidir. Geçmişte insanlar, genç kızlar duygu ve düşüncelerini dile getiremedikleri zamanlarda sembol ve doğadan ilham aldıkları çiçek yapraklarını stilize ederek kilim dokumaya, sanata dökmüşlerdir. Bundan dolayı dokuma sanatı bizler için çok önemli" diye konuştu.

'SADECE SANDIKLARDA KALMASINLAR'

Dokuma sanatının geleceğe, gençlere aktarımının önemine vurgu yapan Mengi, "Bu sanatı geleceğe aktarımında gençlerimizi buna yöneltmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Dokuduğumuz kilimlerde genel itibarıyla geometrik desenleri ve bitkisel motifli desenleri daha çok işliyoruz. Geometrik desenler sadece rastgele bir çizim değil, her biri bir düzen ve anlamı temsil etmektedir. Bir su yolu, hayat akışını ifade ederken; bir yaprak baharın gelişini, bir çiçek umudu ifade etmektedir. Bunların bizim doğayı okuma biçimi olarak ifade edebilirim. Yerel yönetim ve insanlardan ricam; bu tezgahlara ve emeğe sahip çıksınlar. Dokumalarımız sade sandıklarda ya da tozlu raflarda bulunsun istemiyorum. Gençlerimizin ellerinde yeniden yaşatılsın. Gençlerimizin ellerinde yeniden hayat bulsun istiyorum. Sivas'ta yapılan yaşayan miras şöleninde özellikle bunun üzerinde çok durdum. Daha rahat taşınabilir olması adına minyatür tezgahları ön plana çıkarmaya çalıştım ki gençlerimizin daha çok ilgi odaklı olduklarını düşündüm. Minyatür dokuma tezgahlarında özellikle kendi geliştirdiğim bazı teknik ve formlarla gençlerimizi dokumaya yöneltmeye çalıştım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı