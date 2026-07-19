Dünya Kupası finaline saatler kala New York'u sel vurdu

Milyonlarca futbolseverin kilitlendiği 2026 FIFA Dünya Kupası finali öncesinde, ev sahibi şehirlerden New York ve çevresinde kelimenin tam anlamıyla bir doğal afet yaşanıyor. Şiddetli sağanak yağışların ardından meydana gelen ani sel baskınları nedeniyle kentin cadde ve sokakları göle döndü. Su seviyesinin yer yer bel hizasına (yaklaşık 70 santimetreye) ulaştığı bölgede çok sayıda araç sular altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Bu ekstrem hava koşulları, gözleri dev finale çevirdi.

FİNAL MAÇI ÖNCESİ ULAŞIM FELÇ OLDU

Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğusunu etkisi altına alan elverişsiz hava şartları, dev organizasyon öncesinde günlük yaşamı ve ulaşım ağını tamamen durma noktasına getirdi. Kupa heyecanının yaşandığı New York ve komşu eyalet New Jersey genelinde altyapı ciddi zarar görürken, gözler İspanya ile Arjantin arasında oynanacak tarihi karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan MetLife Stadium’a çevrildi.

Türkiye saati ile 22.00’de başlaması planlanan dev müsabaka öncesinde, stadyum çevresindeki yolların sular altında kalması "Final maçı iptal edilecek mi?" sorusunu da beraberinde getirdi. Kulislerde, olumsuz hava koşullarının sürmesi ihtimaline karşı stadyumun üzerinin kapatılması formülünün devreye sokulabileceği konuşuluyor. FIFA ve yerel yetkililerin anlık hava tahmin raporlarına göre hareket edeceği öğrenildi.

YILDIRIM DÜŞTÜ, ANTRENMANLAR İPTAL EDİLDİ

Bölgede dün başlayan fırtına ve sağanak, finale hazırlanan iki dev ülkenin programını da doğrudan etkiledi. Finalistlerden İspanya’nın TSİ 18.00’de yapmayı planladığı sabah antrenmanı fırtına engeline takılarak tamamen iptal edildi.

Son şampiyon Arjantin tarafında ise durum daha kritikti. TSİ 17.00’deki idmanı olumsuz hava nedeniyle ancak 2,5 saat rötarla gerçekleştirebilen Tangocuların çalışma yapacağı sahaya sağanak sırasında yıldırım düştü. Şans eseri yaralanan olmazken, takımların hazırlık süreçleri ciddi sekteye uğradı. Kritik saat dilimine girilirken, maç saatinde havanın nasıl olacağı ve yetkililerin erteleme kararı alıp almayacağı merakla bekleniyor.