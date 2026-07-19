Haluk Levent'i, Ahbap'ın eski saymanı da sattı: Çok esaslı kavgalar ettik

Ahbap Derneği’nin eski saymanı Hüseyin Küçük, emniyette verdiği ifadede Dernek Başkanı Haluk Levent ve asistanı Yeliz Kaya hakkında çarpıcı ithamlarda bulundu.

"ÇEK, SENET İŞLERİYLE BİRÇOK KİŞİ MAĞDUR EDİLDİ"

Dernek adına düzenlenen çeklerin usulsüz şekilde başka kişilere dağıtıldığını öne süren Küçük, bu durumu öğrendikten sonra Levent ve Kaya ile çok sert tartışmalar yaşadığını iddia etti. Küçük, deneyimli yönetim kurulu üyelerinin dernekten uzaklaştırıldığını, yerlerine dernek çalışanlarından oluşan yeni bir yönetim kurulu oluşturulduğunu iddia etti. Küçük, bu sürecin ardından derneğin çek, senet ve gayrimenkul işlemlerinde kullanıldığını ve birçok kişinin mağdur edildiğini öne sürdü.

"ÇEKLER, BENDEN SONRA KULLANILDI"

Hüseyin Küçük’e, el konulan cep telefonunda yapılan ön incelemede tespit edilen çek görüntüleri soruldu. İfade tutanağına göre, Küçük’ün telefonunun “Fotoğraflar > Diğer > Son Silinenler” bölümünde VakıfBank’a ait bazı çek görüntülerinin bulunduğu belirlendi. Soruşturma birimleri, bu çeklerin hangi iş ve işleme istinaden düzenlendiğini, görüntülerin telefonda neden bulunduğunu ve çeklerin akıbetine ilişkin bilgisini Küçük’e sordu.

Küçük ise çeklerin, kendisinin Ahbap Derneği yönetiminden ayrılmasından sonra gündeme geldiğini savundu. Ahbap Derneği İktisadi İşletmesi adına Haluk Levent tarafından çek çıkarıldığını ileri süren Küçük, bu çeklerin “ticari alacak-verecek meselelerinde” kullanıldığını duyduğunu ifade etti.

Küçük, ifadesinde Ahbap Derneği ile ilişkisinin 2021 veya 2022 yıllarında başladığını, 2022’den Mayıs 2024’e kadar saymanlık görevinde bulunduğunu, Mayıs 2024’te ise dernekten ayrıldığını belirtti.

"USULSÜZLÜKLERİN TAMAMI BENDEN SONRAKİ DÖNEME AİT"

Küçük, Mayıs 2024’ten sonraki döneme ilişkin net bir ayrım yaptı. “Bu tarihten sonra herhangi bir usulsüzlük olup olmadığını bilemem” diyen Küçük, dosyada iddia edilen usulsüzlüklerin tamamının kendi yönetimden ayrılmasından sonraki döneme ait olduğunu savundu.

Kaynak: Haberler.com