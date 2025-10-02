Ahmet Minguzzi davasında ara karar

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta kaykay malzemeleri almak için gittiği bit pazarında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin 5'inci duruşma bugün görüldü. Tansiyonun bir saniye düşmediği duruşmada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

DURUŞMA 21 EKİM'E ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Ekim tarihine erteledi.

SANIKLAR ACILI ANNENİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Duruşmada gergin anlar yaşandı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre; çapraz sorgu sırasında anne Yasemin Minguzzi ayağa kalkarak sanıklara doğru hamle yaptı. Bunun üzerine sanıklar da acılı annenin üzerine yürüdü. Salonda çıkan gerilimde aile yakınlarından bazıları fenalaştı.

Olay sonrası duruşma salonunu terk etmek zorunda kalan Yasemin Minguzzi adliye koridorlarında, "Korksunlar benden" diyerek feryat etti. Mahkeme heyeti ise güvenlik nedeniyle duruşmaya ara verdi.

TEYZESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Mattia Ahmet Minguzzi davasında, sanıkların ifadesi alınırken teyze Aylin Akıncılar sinir krizi geçirerek salondan çıktı. Salondan çıkan Akıncılar'a izleyiciler alkışlarla destek verdi.

"SANIKLARA ENGELLİ RAPORU" KRİZİ

Sonradan iddianamesi birleşen dosyada tutuklu bulunan sanık A.Ö'nün ilkokul çağında alındığı belirtilen kaynaştırma raporu sanık avukatı tarafından mahkeme sunulmak istendi. Sanık hakkında alınan engelli raporu gerginliğe neden oldu.

Destek için adliyeye gelen izleyiciler, engelli raporu alındığı gerekçesiyle sanık avukatlarına tepki gösterdi. Sanık avukatları ile izleyiciler arasında tartışma çıktı. Gerginlik üzerine sanık avukatları, izleyicilerden uzaklaştırılarak duruşma salonuna alındı.

Görüntülerde izleyicinin "Hangisi engelli bu sanıkların?" diye sorması üzerine sanık avukatının, "Raporları var dosyada" dediği duyuldu. Ayrıca izleyicinin "İnsan öldürürken engelli değillerdi. Şimdi utanmadan engelli mi diyeceksiniz katillere? Vicdanın yok mu kızım senin?" diye bağırdığı anlar da görüntülere yansıdı.

DURUŞMADA BİR İLK

Katil zanlısı iki çocukla birlikte olay günü orada bulunarak onlara yardım eden iki sanığın dosyaları birleştirildi. Böylece davada ilk kez dört çocuk birlikte hakim karşısına çıktı. Suça sürüklenen 2 çocuk SEGBİS üzerinden bağlandı, 2 sanık ise salonda hazır bulundu.

15 yaşında olan sanıklar B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' 24'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

PAZARCILAR TANIK OLARAK DİNLENDİ

Bugünkü duruşmada cinayete şahit olan yedi pazarcı tanık olarak dinlendi.

ANNE MİNGUZZİ: BENİM İÇİN AĞIR OLACAK

Oğlunu kaybettiği günden bu yana hukuk mücadelesi veren Yasemin Minguzzi, duruşma öncesinde yaptığı açıklamada, "Dava büyük bir dava. Benim için en ağırı olacak. Oğlumun dört katili ile yüz yüze temasta olacağım." dedi.

Minguzzi, davayı izlemeye gelenlerin kendisine güç verdiğini belirterek, "Bir Ahmet gitti ama binlerce Ahmet'im oldu. Ahmet'ten sonra maalesef çocuklar kaybettik. Bunların sonunu getirmek için, onlar için ayakta durmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Anne Minguzzi ayrıca, çocuk infaz yasasında değişiklik talep ederek, ağır suçlarda yaş nedeniyle cezada indirim uygulanmaması gerektiğini savundu.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kaykay malzemesi almak için gittiği bir pazarda bıçaklı saldırıya uğramıştı. Saldırganlardan biri pazar tezgahından aldığı bir bıçakla Minguzzi'yi üç defa bıçaklamış, diğer sanık ise yerde yatan çocuğu tekmelemişti. Saldırının güvenlik kamerası kayıtları basın ve sosyal medyada geniş yankı bulmuş ve büyük tepkilere yol açmıştı. Minguzzi, 24 Ocak'ta ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Minguzzi cinayetinin ilk duruşması 11 Nisan'da görülmüştü. Zanlıların çocuk yaşta olduğu gerekçesiyle duruşmalar kapalı gerçekleşmişti. Mahkeme, "eksiklerinin giderilmesi ve bir tanığın daha dinlenmesi" için duruşmayı 8 Mayıs'a erteledi. Bir sonraki duruşmanın tarihi 20 Haziran olarak belirlemişti. Bir sonraki duruşmanın tarihi ise 20 Haziran olarak belirlenmişti. Davanın 20 Haziran'daki üçüncü duruşması öncesi aileye yönelik tehdit davasında karar çıkmıştı. Tutuklu 5 çocuktan 4'ü adli kontrol şartıyla tahliye edilmiş, 1'i ise "Silahla tehdit" suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası almıştı.