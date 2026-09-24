Milli Savunma Bakanı Güler, Hartum Büyükelçisi Oba’yı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Güler, Hartum Büyükelçisi Oba’yı kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+380 sitede yayında
Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi olarak atanan Fahri Türker Oba'yı kabul etti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in Sudan Büyükelçisi olarak atanan Oba'yı kabul ettiği bildirildi.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi olarak atanan Fahri Türker Oba'yı kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Yaşar Güler'in Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi olarak atanan Fahri Türker Oba'yı kabul ettiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sudan Büyükelçimiz olarak atanan Fahri Türker Oba'yı kabul etti" denildi.
Kaynak: ANKA