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Milli Savunma Bakanı Güler, Hartum Büyükelçisi Oba’yı kabul etti

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Milli Savunma Bakanı Güler, Hartum Büyükelçisi Oba’yı kabul etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi olarak atanan Fahri Türker Oba'yı kabul etti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in Sudan Büyükelçisi olarak atanan Oba'yı kabul ettiği bildirildi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi olarak atanan Fahri Türker Oba'yı kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Yaşar Güler'in Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi olarak atanan Fahri Türker Oba'yı kabul ettiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sudan Büyükelçimiz olarak atanan Fahri Türker Oba'yı kabul etti" denildi.

Kaynak: ANKA
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