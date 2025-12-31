Haberler

Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

Güncelleme:
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 800 milyon liralık büyük ödülün sahibi belli oldu. Büyük ödül 3031385 rakamlarına sahip bilete çıktı.

  • Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 800 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan sayı 3031385 oldu.
  • Çekilişte amorti rakamları 2 ve 8 olarak belirlendi.
  • Çekilişte 1.600 TL'den 80 milyon TL'ye kadar farklı tutarlarda ikramiye kazanan binlerce rakam açıklandı.

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı saat 18.30'da başladı. Dağıtım garantili 800 milyon TL'lik rekor ikramiyeye sahip olacak biletin rakamları da belli oldu.

İŞTE O RAKAMLAR

800 milyon lira değerindeki büyük ikramiyeyi kazanan sayılar 3031385. Büyük ikramiye 3 çeyrek bilete İstanbul Esenyurt, Ümraniye ve Konya Akşehir'den alınan bir çeyrek bilete isabet etti.

AMORTİ RAKAMLAR DA BELLİ OLDU

Büyük ikramiye ve amorti rakamları dahil olmak üzere kazanan tüm numaralar sıralı tam liste halinde paylaşıldı. Buna göre amorti rakamlar 2 ve 8 oldu. Biletleri bu rakamla biten biletler, bilet bedeli kadar ikramiye almaya hak kazandı.

İşte büyük çekilişte ikramiye kazanan tüm rakamlar:

BİN 600 TL KAZANAN RAKAMLAR

Son 2 rakamına göre bin 600 TL kazanan rakamlar, 91, 12, 11, 07, 48, 45, 36

2 BİN 400 TL KAZANAN RAKAMLAR

Son 3 rakamına göre 2 bin 400 TL kazanan rakamlar;

537, 386, 501, 176, 419, 703, 580, 913, 359, 890, 375, 774, 102, 430, 592, 395, 267, 506, 682, 023

5 BİN TL KAZANAN RAKAMLAR

Son 4 rakamına göre 5 bin TL ikramiye kazanan rakamlar;

0395,0953,1007,1054,1216,1438,1601,1845,1881,2296,

2547,3011,3035,3199,3286,3300,3369,3396,3404,3774,

3949,4085,4593,4618,4848,5066,5338,6477,6751,7219,

7420,7424,7819,7834,7960,8653,9037,9241,9553,9753

8 BİN TL KAZANAN RAKAMLAR

Son 5 rakamına göre 8 bin TL kazanan rakamlar;

00623,01104,02313,05348,07528,07830,08485,13480,13661,14884,

16307,17339,17520,18465,19981,23114,27549,30564,31326,37905,

38527,40006,40925,42155,45600,46534,49789,50431,50486,52869,

56207,56792,56976,57189,58474,58950,59296,59696,60967,61691,

61963,64039,64858,67011,71341,71631,77467,78616,79715,82222,

82776,82884,83528,84020,84888,94455,96786,97164,98301,98768

12 BİN TL KAZANDIRAN RAKAMLAR

Son 6 rakamına göre 12 bin TL kazandıran numaralar;

016319,041341,043938,049294,052138,058901,087342,107048,134396,

161402,161439,171434,188464,208966,213433,220697,238771,245091,

249001,257503,290977,297502,303314,320444,344243,362468,369389,

389152,391596,393768,396058,400180,401284,406063,410437,416006,

419187,439379,464205,470169,483105,487964,504171,559330,567416,

572636,580386,590881,642870,660931,711632,719778,734600,737153,

742005,753256,754576,756245,762996,798783,803308,803583,805458,

806993,809887,812629,818688,821549,843269,850589,870655,898914,

901170,914685,943874,960784,963437,967761,979076,984180

30 BİN TL KAZANDIRAN RAKAMLAR

Son 7 rakamına göre 30 bin TL kazandıran numaralar;

0013525,0065932,0125623,0170946,0241331,0466471,0762354,0812603,0832010,0876967, 0886496,0890414,0909840,0913248,0975319,1022395,1074545,1095808,1221000,1417038,

1463299,1561801,1593258,1615544,1631171,1672837,1698677,1801780,1978019,2096139,

2124092,2207331,2244359,2290659,2310957,2540464,2557351,2565641,2570166,2674808,

2706557,2861773,2944834,3059245,3179737,3181807,3288062,3293112,3448901,3724521,

3753688,3775744,3827075,3827673,3881161,3907734,3913136,3941947,3999675,4002064,

4100352,4227031,4257484,4331758,4343577,4346644,4357602,4512656,4571113,4621902,

4683082,4807858,4948184,4975978,4981579,4989206,4999637,5043091,5141512,5185026,

5216126,5216859,5269782,5396190,5404383,5409552,5504570,5541660,5623673,5666750,

5762603,5781379,5853822,5949345,6068984,6091256,6145147,6352977,6395580,6432918,

6468649,6499274,6513361,6554650,6576892,6579914,6653551,6737651,6749006,6769448,

6938626,6952176,6968732,7019242,7068470,7197020,7197390,7207651,7233062,7375160,

7615761,7620853,7643502,7655076,7691675,7703712,7721223,7727853,7742278,7752062,

7775081,7928623,7948413,7969409,8107285,8212301,8282108,8351702,8439256,8490485,

8514671,8552581,8663248,8708738,8752552,8758808,8785347,9012975,9014688,9034875,

9047658,9064242,9122918,9202727,9240579,9286014,9308048,9320586,9364501,9429728,

9437247,9548663,9711584,9757270,9845798,9878151,9886010,9912539,9984400,9990185

60 BİN TL KAZANAN RAKAMLAR

Son 7 rakamına göre 60 bin TL kazandıran numaralar;

0376326,0416447,0551679,0637285,0661640,0781786,0794742,

0905108,0917649,1140508,1176538,1267315,1272929,1289522,

1536112,1556087,1596956,1763679,2007251,2026740,2041050,

2106083,2171611,2203309,2691815,2738719,3227264,3228544,

3232578,3501110,3594869,3610259,3611578,3649857,3682693,

3755991,3869940,3934750,3950250,4049252,4212741,4416568,

4689328,4907242,4933271,5167797,5219759,5346083,5481115,

5518110,5612327,5766626,5833520,5868816,5898175,5978940,

5997623,6003640,6018481,6057672,6067636,6224443,6504730,

6509161,6557856,6637332,6877766,6962114,7012670,7342906,

7404419,7497078,7697322,7727902,7782687,8017797,8087242,

8193456,8202185,8248334,8273464,8318757,8405392,8533485,

8616011,8759330,8837273,8840928,8908238,8934842,9100935,

9345751,9377701,9423567,9467694,9759590,9776235,9802925,

9871050,9971604

120 BİN TL KAZANAN RAKAMLAR

Son 7 rakamına göre 120 bin TL kazandıran numaralar;

0162847,0205778,0266630,0412867,0744181,0804139,0962914,

1011558,1028983,1071735,1141898,1280091,1480170,1486822,

1605255,1692581,1708765,1713466,1866108,2065679,2083571,

2191894,2205977,2252236,2367072,2496774,2630145,2646298,

2719672,2977878,3101398,3255784,3432280,3589695,3628898,

3684035,3703982,3741335,3779310,3804603,3848358,3879977,

3982667,4119228,4153879,4234236,4342321,4485453,4935347,

4941872,5400714,5480232,5711216,6206456,6466972,6630953,

6865268,7096210,7281748,7301246,7373769,7607119,7781573,

7788252,7879903,8071972,8494816,8553211,8614549,8966511,

9231865,9268199,9278752,9449083,9600715,9724640,9734512,

9740637,9879929,9986665

1 MİLYON 200 BİN TL KAZANAN RAKAMLAR

Son 7 rakamına göre 1 milyon 200 bin TL kazandıran numaralar;

0039163,0784517,0991786,1523952,2047090,2144414,

2196618,2219938,2582860,2725535,3175322,3992619,

4001198,4079278,4335796,4457922,5212440,5445312,

5586830,5604841,7718960,8097447,8511041,8718424,

8861321,9043433,9306404,9507558,9794617,9976086

2 MİLYON TL KAZANAN RAKAMLAR

Son 7 rakamına göre 2 milyon TL kazandıran numaralar;

0011091,0021412,0962825,0970717,1625835,1692382,

2852997,3099447,3125504,3202344,3391903,3489433,

4587966,6343371,7173947,7679013,7925052,8123005,

8191378,9302150

8 MİLYON TL KAZANAN RAKAMLAR

Son 7 rakamına göre 8 milyon TL kazandıran numaralar;

0897182,2565697,2713903,3175934,3917333,

4030610,4553504,5101579,5529466,7986128

80 MİLYON TL KAZANAN RAKAMLAR

Son 7 rakamına göre 80 milyon TL kazandıran numaralar;

0609978, 6531722

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Güncel
Haberler.com
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAhmet Şahin:

inanan varmı tüpçü yedirirmi size :) koyunlara para yedirirmi çeyrek 4 e bölünmüyormu bu neden 3 e bölünmüş :) hahahahaha

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFurkan inci:

sağ cepten alındı sol cebe

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıatilla orhan:

kazlar yolununca bu mu oluyor ne saçma bir yaklaşım.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

tüpçünün göbeği biraz daha büyüdü ve buna kimse inanmadı

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMr Camel:

tüpçüde olduğu sürece kimseye çıkmaz büyük rakam akıllı olan tüpçüden bilet almaz adamın babası evlatlıkdan kovulmuş adamdır demirören

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

