Milli Eğitim Bakanı Tekin, Ümraniye Halkbank Ortaokulu açılış töreninde konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye, fiziki göstergeler itibarıyla, derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve okullarımızın teknolojik altyapısı itibarıyla dünyada örnek gösterilen bir ülke konumuna geldi. Hemen hemen bütün ortalamalarda OECD ortalamalarının üzerine çıktık." dedi.

Bakan Tekin, Ümraniye Halkbank Ortaokulu açılış töreninde yaptığı konuşmada, ülkede son 22 yılda eğitim alanında gerçekleştirilen çalışmaların devrim niteliğinde olduğunu söyledi.

Bugün Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısının neredeyse 20'li rakamların altında olduğunu belirten Tekin, şu an halihazırda çalışan öğretmenlerin yüzde 80'inin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atandığını dile getirdi.

Tekin, bütün bunların, uluslararası göstergeler açısından kendilerini bambaşka bir seviyeye taşıdığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Türkiye, fiziki göstergeler itibarıyla, derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve okullarımızın teknolojik altyapısı itibarıyla dünyada örnek gösterilen bir ülke konumuna geldi. Hemen hemen bütün ortalamalarda OECD ortalamalarının üzerine çıktık. Bakın bunlar çok kolay yapılacak şeyler değil. Yetmedi, şu an dünyada, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) kendi raporlarında da var, neredeyse bütün dersliklerinde etkileşimli tahta bulunan tek ülke Türkiye."

Açılışı yapılan okulda da etkileşimli tahta olduğunu belirten Tekin, bu etkileşimli tahtalar sayesinde öğretmenlerin, dünyanın neresinde, hangi bölgede bulunursa bulunsun, dünyanın en büyük eğitim içerik portallarından EBA'ya erişerek, öğrencileri ve çocukları çok farklı şekilde eğitme imkanına sahip olduğunu söyledi.

Ümraniye'de 2002-2003 eğitim öğretim yılında 140 bin, bugün ise 127 bin öğrenci bulunduğunu ifade eden Tekin, 2002'de 4 bin 200 olan öğretmen sayısının şu an 8 bin 150'ye çıktığını kaydetti.

Tekin, Ümraniye'de 2002'de 140 bin öğrencinin 2 bin 100 derslikte, şu an ise 127 bin öğrencinin 4 bin 670 derslikte eğitim gördüğünü, bu rakamların devrim niteliğinde olduğunu belirtti.

Okulun yapılmasını sağlayan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'a teşekkür eden Tekin, Arslan'dan bir okul sözü daha aldıklarını, bunun yapım çalışmalarının da valilik koordinesinde gerçekleşeceğini anlattı.

"Türkiye matematik ve fen bilimlerinde Avrupa'da zirvede"

Bakan Tekin, Aralık 2024'te Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) raporunun açıklandığını dile getirerek, "Türkiye matematik ve fen bilimlerinde 4. ve 8. sınıflar arasında yapılan bu değerlendirmede Avrupa ülkelerinde, birinde birinci, birinde ikinci sıradayız. Bu da yaptığımız yatırımların doğal sonucu." diye konuştu.

Bu yıl birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıfların Türkiye Maarif Modeli ile tanıştığına işaret eden Tekin, dünyada eğitimin gidişatına göre Türkiye'de de eğitim sisteminde değişiklikler yaptıklarını kaydetti.

Tekin, bu model sayesinde artık birinci sınıf öğrencilerine karne verilmediğini, gelişim raporu sayesinde velilerin çocuklarıyla ilgili her türlü gelişmeyi rahatça okuyabileceğini söyledi.

Bakan Tekin, öğrencilere karnelerini verdi

Bakan Tekin, okul bahçesindeki konuşmasının ardından, sınıflara geçerek öğrencilere karnelerini verdi.

Öğrencilerle tek tek sohbet eden Tekin, yarıyıl tatilinin verimli geçmesi için onlara nasihatlerde bulundu.

Karne dağıtımının ardından okulda açıklama yapan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın, velilerimizin ve öğretmenlerimizin bu heyecanlarını paylaştık. Aslında bu içinde bulunduğumuz hafta, pazartesiden itibaren Türkiye'deki okullarımızın tamamında çocuklarımızın yıl boyunca elde ettiklerinden hareketle, sosyal etkinlikler haftası olarak yürüttük bu haftayı. Yaklaşık Türkiye genelinde 100 binin üzerinde etkinlik yapıldı. Bu etkinliklerde çocuklarımız dilimizi, Türkçemizi kullanmak, kendilerini ifade etmek, değişik sportif sanatsal müsabakalarda eğlenmek başta olmak üzere birçok etkinliğin içerisinde yer aldılar. Bu haftayı bu şekilde tatile hazırlık gibi geçirdik diyebiliriz."

Tekin, bu eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde 3 önemli konuyu gündeme aldıklarını vurgulayarak, "Bunlardan bir tanesi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli. Bu eğitim öğretim yılı itibarıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulanmaya başladı. İkinci önceliğimiz, mesleki ve teknik eğitimdi. O konuda da bilhassa Türkiye'deki ekonomik kalkınmamızın ana unsurlarından bir tanesi olan nitelikli eleman ihtiyacını gidermek için meslek liselerimizde çok yoğun bir süreç başlattık. Bir de eğitim öğretim süreçlerimize okulumuz, öğretmenlerimizle beraber ailelerimizi de dahil edecek bir dizi etkinliği bu yıl hayata geçirdik." diye konuştu.

Yarıyıl tatilinde en önemli hususlardan birinin, teknoloji bağımlılığı olduğunu belirten Tekin, "Okullarımızda yaptığımız araştırmalarda çocuklarımızla ilgili en önemli tehdidin, önümüzdeki süreçte teknoloji bağımlılığı üzerine odaklandığını görüyoruz. Çocuklarımızın neredeyse yüzde 80'i şiddetle, sosyal medya ve teknoloji ortamında karşı karşıya bulunuyor." dedi.

Açılış töreninde, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da konuşma yaptı.

Törene, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı.

Ümraniye Halkbank Ortaokulu

Atakent Mahallesi'nde 7 bin 572 metrekare kapalı alana sahip Ümraniye Halkbank Ortaokulu, modern altyapısı ve geniş olanaklarıyla Ümraniye'deki eğitim kalitesini bir üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

Okul, 32 derslik, 210 kişilik konferans salonu, 200 kişilik kütüphane, fen ve bilgisayar laboratuvarları, teknoloji tasarım atölyesi, müzik ve görsel sanatlar derslikleri gibi birçok modern altyapıyı bünyesinde barındırıyor.